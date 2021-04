La plaça del Doré de Terrassa s'omple d'oli de girasol per un accident amb la càrrega d'un vehicle

Oli @ep





Un particular va donar l’avís dimarts a les 11:25 hores d’un vessament d’ampolles d’oli a la plaça del Doré, a Terrassa. Fins al lloc s’hi van desplaçar diverses unitats de la Policia Municipal, que van comprovar la perillositat de la situació després del vessament d’una garrofa de 25 litres d’oli de gira-sol.





Diversos treballadors d’Eco-Equip i de la Policia Municipal van realitzar tasques urgents d’abocament de 24 sacs de sepiolita, així com de regulació del trànsit de la zona afectada.





Posteriorment, la zona va haver de ser netejada de nou a les 16:00 hores per acabar de netejar les restes de l’accident. A més, els agents van denunciar al conductor per no condicionar la

càrrega al vehicle amb perill de caiguda.