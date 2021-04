El Govern valencià proposa sancionar amb 2.700 euros a Marcelo per viatjar a València i no portar mascareta

La Conselleria de Justícia de la Generalitat Valenciana ha notificat una proposta de sanció de 2.700 euros per al jugador de el Reial Madrid Marcelo i la seva família per incomplir el tancament perimetral decretat a la Comunitat dins de les restriccions antiCovid i per no portar la mascareta en un espai públic.





Marcelo @ep





En concret, les multes proposades, que tenen caràcter individual, són de 700 euros per a Marcelo, la seva esposa i el fill gran --600 per no respectar el tancament perimetral més 100 per no portar mascareta-- i de 600 per al fill menor, que no té obligació per edat de portar mascareta, han explicat fonts de l'administració valenciana. La suma total dóna el resultat de 2.700 euros.





La Generalitat va obrir un expedient informatiu --que ha estat instruït pel Servei d'Espectacles de la Conselleria de Justícia-- després que el futbolista publiqués diumenge passat una fotografia a la platja de la Malva-rosa de València tot i el tancament perimetral decretat a la Comunitat.





En el seu compte d'Instagram, el jugador madridista va penjar la imatge amb la seva família --tots ells sense mascareta-- a la platja valenciana amb el missatge 'Diumenge de sol'.





L'incompliment d'una ordre general de confinament decretat és una infracció lleu prevista a l'article 5.5 del decret llei. Les infraccions lleus són sancionades amb imports que van dels 60 als 600 euros. La sanció per no portar mascareta, obligatòria en espais públics, està fixada amb un import de 100 euros.