Regne Unit eleva el salari mínim prop d'un 2% tot i la pandèmia

Boris Johnson @ep





El Govern del Regne Unit ha informat que la pujada prevista del voltant del 2% del salari mínim ha entrat en vigor des d'aquest dijous, tal com estava previst, i que afectarà prop de dos milions de treballadors.





A diferència del salari mínim espanyol, el britànic es divideix en diferents trams segons l'edat de treballador. L'esglaó més baix, el salari per a aprenents, s'ha elevat un 3,6%, fins a 4,3 lliures per hora.





De la seva banda, el SMI per a treballadors de menys de 18 anys s'ha situat en 4,62 lliures, un 1,5% més, mentre que el sou mínim per a persones d'entre 18 i 20 anys ha van arribar als 6,56 lliures, un 1,7% més.





Pel que fa al SMI per a persones d'entre 21 i 22 anys, l'increment salarial ha estat del 2%, fins 8,36 lliures, al temps que per als treballadors de més de 23 anys, el conegut com a 'salari digne nacional' ha quedat fixat en 8,91 lliures, un 2,2% més.





A més, el Govern britànic ha decidit rebaixar el tram més alt de la seva escala de salaris mínims. Mentre que abans estava reservat per als empleats de 25 anys o més, ara s'ha situat per a aquells que tinguin més de 23 anys.





"Els salaris mínims i digne han crescut tots els anys des que van ser implementats, donant suport als més mal pagats, i tot i els desafiaments a què ens enfrontem avui, aquest any no serà diferent", ha afirmat el primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson.





"Sabem que aquest últim any ha estat molt difícil per a les empreses i les famílies en tot el país. Aquest increment salarial ajudés a donar suport als empleats a mesura que reobrim fermament l'economia i tenim més persones de tornada a la feina", ha postil·lat el ministre d'Economia i Hisenda de país, Rishi Sunak.





L'objectiu de l'Executiu britànic és que el 'salari digne nacional' abast els dos terços el salari mitjà de país per 2024.