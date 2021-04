Toni Cantó ensopega amb les dones

Toni Cantó @ep





Aquesta setmana, Santa, per cert, els partits polítics han presentat oficialment les llistes amb les que concorreran a les eleccions madrilenyes de el proper 4 de maig. Cada un d'ells ho han fet en formats diferents, amb cares noves, reconvertides i les de sempre. Ens crida l'atenció la presentació de el PP, amb una foto de família en la qual es veia el "nou" fitxatge exprés Toni Cantó, l'actor d'èxit en la política per les seves escenes de canvi de jaqueta ràpid, com si d'una representació teatral es tractés. I és que el guaperes, examic de Miguel Bosé en els seus anys de joventut, ha trobat en la política el seu escenari perfecte per a interpretar qualsevol paper que li interessi.





Cantó, juntament amb Toni Comín, són els dos polítics "moderns" que més s'han canviat de partit sense tenir en compte les ideologies. Els valors i principis els porten a les butxaques, lloc on es guarden les essències crematístiques morals. "Els valors morals es perden sepultats pels econòmics", deia amb bon encert José Luis López Aranguren





La presència de Toni Cantó en les llistes del PP - nou dies després de la seva marxa de Ciutadans per discrepàncies amb la línia d'Inés Arrimadas- és tot un acte estudiat amb minuciositat. Arriba després de la seva marxa precipitada de la Junta de Ciutadans per aprofitar la presència dels mitjans de comunicació, oferir declaracions, i ser el centre de la notícia a l'afirmar que deixava el partit, que no donaria el salt a el partit popular i que reprendria el seu carrera d'acte. Però, ¿l'ha deixat alguna vegada ?.





Només nou dies després el PP anunciava el seu fitxatge, i la seva carrera d'actor es traslladava ara als escenaris de la campanya electoral pepera, com a número 5 en les llistes d'Isabel Ayuso. Què aporta cantar a aquesta llista? Doncs senzillament dinamitar al seu antic partit per satisfer el seu ego personal i professional, a més de sumar-se a l'operació de persecució implacable que porta a terme el fundador de el partit taronja Albert Rivera. Aquest que apareixia nu en el seu primer cartell de campanya a Catalunya i que ara surt en el paper cuixé per la seva vida personal.





El guaperes actor valencià Cantó és un personatge hàbil, ningú dubta que la traïció és la seva millor argument en l'obra de la seva vida. També que té problemes amb les dones, és de tots sabut: en la seva vida personal i política. Les seves diverses sortides dels partits polítics sempre han estat a l'tenir davant una dona. Primer va ser amb Rosa Díez, màxima responsable d'UPyD, on en la seva primera etapa era el rei del mambo i parlava meravelles de la seva cap Diaz. Fins que va arribar el moment en què els resultats electorals no eren bons i els elogis esdevenen crítiques ferotges i en liderar una rebel·lió per carregar-se la seva mentora. Davant el fracàs del cop, va marxar de el partit per demanar després a Ciutadans. Tot anava de meravelles amb el seu amic Rivera, fins que una altra vegada els resultats van precipitar la marxa del líder taronja. Va arribar a l'adreça de el partit Inés Arrimadas i la història es repeteix: primer afalacs, sabó i quan els vots baixos, hi ha crisi. De nou l'actor es canvia de personatge, critica, lidera la rebel·lió i quan es veu perdut, se'n va i el seu amic Rivera li troba acomodament al PP. Segona jugada de Cantó.





És clar que se'ls escapa una cosa: és de nou, una altra dona, Isabel Ayuso és qui lidera el projecte. Farà també la jugada de carregar-? No hi ha cap dubte que ho va a intentar, però en aquest punt ha trobat la forma de la seva sabata i si ho fa, la resposta serà la mateixa que en els dos casos anteriors. Toni Cantó només perd amb les dones per molt que ho donin suport als homes. Serà un mascle hispà? No us perdeu la següent escena de com Cantó li fa la rosca a Ayuso. "Qui a ser traïdor s'inclina, tarda tornarà al seu acord" deia Tirso de Molina.