Sèrbia vacuna gratuitament els seus veïns de Bòsnia, Macedònia del Nord i Montenegro

Famílies senceres de bosnians, kosovars o normacedonis s'acostaven a Belgrad per immunitzar-se contra el covid en un país que supera de forma tan clara als seus veïns en la carrera per la vacunació que es pot permetre el luxe de regalar immunitzacions als turistes.









23.000 estrangers es van acostar el passat dissabte i diumenge a la capital sèrbia per rebre la seva dosi, segons dades de les autoritats locals. 8.500 vacunes es van destinar a empresaris de Bòsnia i Hercegovina, Montenegro, Macedònia de el Nord, Kosovo i Albània per "estrènyer llaços comercials", tal com ha defensat Marko Cadez, líder de la Cambra de Comerç. A la frontera entre Bòsnia i Sèrbia, llargues fileres de cotxes esperaven per creuar durant el cap de setmana.





Sèrbia, un país de gairebé set milions d'habitants, ja ha administrat 34 dosis per cada 100 habitants, una xifra molt superior a Alemanya, França o Espanya, que freguen tot just les 16 dosis. Aquest avantatge es deu als acords geopolítics de Belgrad amb de Rússia, la Xina i la UE, el que ha permès a Sèrbia comptar ja amb carregaments de vacunes russes, xineses i diversos models occidentals, i presumir davant el món de cues quilomètriques de turistes que vénen a per la seva dosi contra el coronavirus.





"Teníem un lot de 25.000 dosis d'AstraZeneca que anaven a caducar a l'abril i, per no tirar-les, vam voler ser solidaris i compartir-les amb els nostres veïns de la regió", explica per telèfon Katarina Lalic Smajevic, ambaixadora de Sèrbia a Espanya. Lalic Smajevic, que cita l'exemple de la Cambra de Comerç del seu país com un altre cas de "solidaritat", assegura que tenen la intenció de seguir compartint vacunes amb els seus veïns.





Des de fa mesos, el Govern de Aleksandar Vučić juga les seves cartes d'aquesta 'diplomàcia' de vacunes a petita escala per reorganitzar la seva imatge i aliances en la turbulenta regió dels Balcans occidentals. L'escena de el cap de setmana no és la primera a la 'diplomàcia de les vacunes' sèrbia, que ha ofert carregaments de dosi als seus veïns de Bòsnia, Macedònia de el Nord i Montenegro, països que encara no havien pogut començar els seus plans de vacunació davant la falta de dosi.