Jenn Díaz pot convertir-se en la consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat

Segons apunten fonts d'ERC i JxCAT coneixedores de les negociacions per a configurar la nova Generalitat, es crearà la conselleria d'Igualtat i Feminismes a semejanda de el Ministeri i per a ell nom que més sona és el de Jenn Díaz.













Jenn Díaz participant a la Marató de TV3 / @ EP





La necessitat d'encaixar totes les peces obliga els negociadors a crear nous departaments i Igualtat seria un d'ells.





Díaz va començar a estudiar filologia, estudis que va abandonar per dedicar-se completament a l'escriptura. Va publicar la seva primera novel·la, Belfondo, als 22 anys, considerada per la crítica com un exponent destacat del corrent neorruralista de la literatura espanyola de segle XXI. 1

Està considerada una de les plomes més destacades de la generació d'autors nascuts en la dècada de 1980. Entre les seves influències, cita Ana María Matute, Carmen Martín Gaite o Natalia Ginzburg.





El seu conte «El vol de l'borinot» apareix en l'antologia de relat Darrera temporada. Nous Narradors Espanyols 1980-1989 (antòleg: Alberto Olmos, Llengua de Drap). Un text seu també apareix en l'antologia Baix Trenta (Salt de Pàgina), conformada per autors nascuts a partir de 1983. Col·labora en diverses revistes com Granite & Rainbow, Jot Down, amb el blog «Dones» d'El País, i és la fundadora i coordinadora de l'fanzine feminista Matrius.





Es va presentar a la llista per Barcelona d'Esquerra Republicana per a les eleccions de el 21 de desembre de 2017 com a independent i va sortir escollida diputada d'Parlament de Catalunya i ha repetit en les últimes eleccions, com a número 10 per Barcelona i fins i tot va ser en les llistes de la formació per Esplugues a les municipals.





Jenn Díaz es va fer popular per una intervenció al Parlament on davant de la plena va confessar haver patit maltractaments per part d'una antiga parella. "Hola, em dic Jenn Díaz. Fa 10 anys vaig patir violència masclista. Física i psicològica. Però no ho explico aquí, en seu parlamentària, com a víctima, sinó com a supervivent "i això li va valer el suport unànime de Parlament i ERC vol posar a l'capdavant de la nova Conselleria d'Igualtat no a una militant de la causa, com Irene Montero, sinó a una víctima. Un pas més enllà de compromís amb la causa feminista i un tant que apuntaria ERC.

















Jenn Díaz parlant sobre violència masclista i el cas de Rocío Carrasco / @ TV3





Aragonès ja va anunciar en el seu segon ple fallit d'investidura: "Vull un Govern paritari i vull una Conselleria de Feminismes que s'obstini a l'eradicació de tota forma de discriminació, que situï de nou al centre de les polítiques públiques l'agenda feminista i la perspectiva de gènere. Això significa continuar amb més força que mai el camí iniciat en el s darrers pressupostos per aportar-los la perspectiva de gènere. i d'aquesta manera, situar la perspectiva de gènere en totes les polítiques i decisions. perquè la feminista és la gran transformació, és el moviment polític amb més capacitat de transformar la societat ".