Els afectats per ERTO podran tornar l'import de la renda a terminis i sense interessos

El Ministeri d'Hisenda ha pres mesures perquè els treballadors afectats per ERTE i que en la seva Declaració de la Renda surti a retornar podran realitzar aquesta devolució fraccionada en terminis de fins a sis mesos.









Ma Jesús Montero. Ministra d'Hisenda / @EP





Treball i Hisenda estudien que el cobrament de l'ERTO no perjudiqui els empleats en la declaració de la renda i aquest canvi s'aprovarà en els pròxims dies i permetrà el pagament de l'IRPF en fraccions durant sis mesos, de juliol a desembre, i sense interessos.





QUÈ HAN DE TENIR EN COMPTE ELS AFECTATS PER ERTO EN EL SEU RENDA?





1 - Obligació de presentar la declaració: Tots aquells treballadors que hagin estat afectats per un ERTO hauran tingut, a efectes fiscals, dues pagadors en l'any 2020, el que els obliga a presentar la declaració de la renda si han percebut en total remuneracions ( entre els salaris i les prestacions per desocupació) de 14.000 euros o més. A l'tenir obligació de declarar, els contribuents pagaran més o menys en funció de la comunitat autònoma en què es trobin (les que tinguin IRPF més alt per als trams baixos, pagaran més). Catalunya és l'única comunitat que ha adequat la seva tarifa en el tram més baix a l'estatal perquè els afectats per ERTO paguin el mínim.





2 - No tots els que hagin cobrat més de 14.000 han de declarar. Aquest límit només està operatiu en cas que el segon pagador -en aquest cas el Servei Públic Estatal d'Ocupació (SEPE) - els hagi abonat a el menys 1.500 euros d'aquest total d'ingressos de 14.000. Hisenda calcula que dels 3,4 milions de persones que van estar en ERTO en algun moment de l'any 2020, només a 327.000 d'elles els generarà l'obligació de declarar, és a dir, només 327.000 d'ells van cobrar entre 14.000 i 22.000 euros procedint 1.500 euros de l'SEPE.





3 - Haver de presentar-la, no vol dir pagar més: Un exemple: un treballador d'una empresa que cobra a l'any 21.000 euros bruts, hi haurà pagat en concepte de retencions mensuals un total de 2.578,8 euros (del que li retenen mensualment a la nòmina en concepte d'IRPF).

No obstant això, un treballador que hagi cobrat d'una empresa 16.000 euros a l'any i els 5.000 euros restants (fins a 21.000) els ha percebut de l'SEPE, haurà tingut retencions de 859,2 euros per part de la seva empresa i cap retenció de l'SEPE, de manera que la declaració li sortirà a pagar per valor de 1.645,27 euros. En total, pagarà a l'Estat 2.504,47 euros en retencions, setanta euros menys del que va pagar l'anterior contribuent.





4 - Què passa si he cobrat de l'SEPE més del que corresponia? : A causa de el caos que ha viscut el Servei Públic d'Ocupació en l'any 2020, ja que ha hagut d'afrontar amb menys recursos -humans i tècnics- un volum de treball sense precedents derivat dels ERTO, s'han donat molts casos en què els treballadors afectats per ERTO han cobrat més prestacions de les corresponents. Aquestes prestacions tributen en IRPF, ja que no estan exemptes, per la qual cosa en cas d'haver cobrat més de les corresponents l'Agència Tributària voldrà retenir per elles més del que correspon.





5 - Que passa si ja vaig tornar el 2020 els pagaments indeguts: Els treballadors en ERTO que hagin cobrat de més però hagin tingut temps de regularitzar la seva situació amb el SEPE a l'any 2020, no han de preocupar ara per la declaració, ja que en aquest cas a l'Agència Tributària ja li constarà la quantitat correcta.





6 - Si he tornat els pagaments en 2021 o encara no ho he fet: Si la situació no s'ha regularitzat en l'any 2020, poden donar-se dues situacions. Si el SEPE ja ha iniciat el procediment i se l'ha comunicat a l'Agència Tributària, llavors l'Agència Tributària informarà el treballador dels dos imports: el del que ha ingressat a 2020 en realitat i el del que en veritat hauria d'haver ingressat , restant la qual cosa el SEPE li ha pagat de forma equivocada.





Si el treballador està d'acord amb aquestes quanties, pot marcar-a l'presentar la declaració a través de Renda web i presentar-la de forma normal, sense haver de sol·licitar rectificacions posteriors. Si no està d'acord, pot modificar aquestes quanties per posar les adequades.





7 - Si el SEPE no és conscient encara de l'error: Si el SEPE no té noció de l'pagament indegut i el treballador no l'hi ha comunicat, o bé si ha comunicat l'error però no ha informat a l'Agència Tributària de quina és la quantia que el treballador ha de tornar, llavors l'esborrany de la declaració de la renda serà erroni. La declaració inclourà un apartat corresponent a "quanties indegudament percebudes pagades pel SEPE per ERTO", però aquí no apareixerà els diners exacte.





Si el treballador sap quant ha cobrat de més, de forma indeguda, pot reduir ell mateix els ingressos a declarar (si en total ha percebut 40.000 euros a l'any, però sap que el SEPE li ha pagat de més 3.000 euros, podrà reduir el total a 37.000).





Si no coneix l'import exacte o prefereix esperar que ho determini el SEPE, la declaració li sortirà a pagar (oa pagar més del que li correspon), i en el fututo quan conegui la quantia per part de l'SEPE estarà obligat a demanar una rectificació de la declaració, perquè li tornin el que ha pagat de més.





8 - Què poden fer els treballadors que estiguin en ERTO el 2021 per evitar aquests mateixos problemes ?. Els treballadors que estiguin en ERTO en l'any 2021 podran evitar tenir aquests mateixos problemes de cara a la declaració de la renda de l'any vinent, si li comuniquen a l'SEPE des del primer dia en què són inclosos en un ERTO que volen que els adeqüin les retencions.





Tot i que el SEPE no té obligació de retenir si abona quanties inferiors als 14.000 euros a l'any, el contribuent pot sol·licitar que se li retingui o se li apliqui un percentatge més gran de retenció que estigui més ajustat a la tributació efectiva que haurà de suportar tenint en compte els ingressos globals de l'exercici (la suma del que cobra de l'SEPE i el que ha ingressat d'altres pagadors).





9 - Per què el Govern no canvia el sistema ?. Tot i que els treballadors afectats per ERTO que ara tenen obligació de declaren consideren injust haver de presentar la renda malgrat la seva situació, eximir-los de aquesta obligació suposaria un greuge comparatiu respecte a tots aquells que han estat en el passat en situació d'atur i que es han vist en la mateixa posició.





10 - Es canviarà en el futur? : La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, no ha manifestat intenció de modificar el reglament de l'IRPF. El director general de l'Agència Tributària, Jesús Gascón, sí que ha afirmat que en cas dels ERTO -o una variant de la seva modalitat actual- es consolidin en el mercat laboral espanyol amb vocació de permanència, com a solució flexible a possibles situacions de caiguda de l'activitat, el Govern estudiaria alguna possibilitat d'adequar-los a l'IRPF.