Uns 353.610 vehicles surten de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'aquest dijous

Uns 353.610 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des del dijous a les 15 hores fins a aquest divendres a la mateixa hora.





Aquesta xifra representa un 6,2% menys en comparació de la Setmana Santa de 2019 i un 19,3% menys respecte a fa dues setmanes, ha informat el Servei Català de Trànsit (Sct) aquest divendres en un comunicat.





La via que ha concentrat més trànsit durant la segona fase de l'operació sortida de Setmana Santa 2021 ha estat l'autopista AP-7, on hi ha hagut fins a 19 km de retenció intermitent entre Santa Perpètua de Mogoda i Cardedeu, 7 km entre Martorell i Gelida , 3 km a Castellbisbal (Barcelona) i 2 km a la Pobla de Montornès (Tarragona).





A la C-17, unes obres que tallaven un carril en Tagamenent en sentit nord han provocat fins a 14 km de retenció des de Aiguafreda (Barcelona), i també hi ha hagut 9 km a Parets de Vallès (Barcelona) i 2 km a Ripoll (Girona ).





A la C-35 / C-65 s'ha produït fins a 15 km de retencions entre Maçanet de la Selva i Llagostera (Girona) --en direcció a la costa-- i fins a 13 km entre Sant Boi i Castelldefels (Barcelona) en sentit sud, mentre que a la C-32 nord ha hagut un tram de 10 km de circulació intensa amb retencions a Mataró (Barcelona).





SINISTRES I PRECAUCIÓ

Des del començament de el dispositiu especial de Setmana Santa --actiu des del divendres 26 de març a les 15 hores-- no hi ha hagut cap víctima mortal per sinistre de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya.





El Sct ha demanat "màxima atenció" en la conducció de cara a l'operació tornada de Setmana Santa, que tindrà lloc des de les 12 hores de diumenge fins a les 22 hores de dilluns, dies en què s'espera que tornin a Barcelona ia la seva àrea metropolitana entre 514.800 i 585.000 vehicles.