Presó per a tres lladres reincidents acusats de diversos robatoris amb violència a Barcelona

El jutge ha decretat presó per a tres lladres multireincidents que van ser detinguts entre dilluns i dimarts pels Mossos d'Esquadra a Barcelona com a presumptes autors de c uatre delictes de robatoris amb violència i intimidació i delictes de lesions.





Els homes --de 19,20 i 22 anys-- acumulen una vintena d'antecedents relacionats amb robatoris en els últims 18 mesos, ha informat els Mossos aquest divendres en un comunicat.

Els últims fets van passar el 27 de març, quan un noi va ser ag redido per un grup que li va mostrar una arma blanca i li va provocar ferides a la cara i, a pocs metres, el mateix grup va assaltar a un altre jove, clavant-li 4 ganivetades a la esquena i robant-li el seu telèfon mòbil i uns auriculars.





La policia ja havia obert una investigació per altres robatoris: veïns i testimonis havien alertat de diversos incidents i baralles en els carrers i en el transport públic des de febrer, i els agents van relacionar tots aquests fets amb un grup de joves que dormien en un pis ocupat .

Gràcies a la informació d'altres dos robatoris violents de l'18 de febrer i el 6 de març al metro de Barcelona, es va descobrir que al menys tres joves de pis ocupat estaven relacionats amb els fets.





Dilluns, un dispositiu policial va permetre detenir dos dels tres delinqüents, i una ordre judicial va permetre entrar al pis ocupat --que va ser retornat a la propietat-- i arrestar l'altre, mentre que al domicili es va localitzar un ganivet presumptament usat en alguns dels assalts.