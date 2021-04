Ampli dispositiu policial per a la final de la Copa del Rei

Uns 150 agents de el Cos Nacional de Policia han de vetllar a Sevilla per la seguretat a la final de la Copa d'el Rei 2019/2020, la celebració es va cancel·lar l'any passat per la pandèmia i es porta a terme aquest any sense públic.





Els agents pertanyen a diferents seccions del cos. Concretament, intervenen la Unitat d'Intervenció Policial (UIP), Guies canins, Cavalleria, Subsòl i la Brigada de Seguretat Ciutadana.





Athletic Club i Reial Societat s'enfronten aquest dissabte a l'Estadi de la Cartoixa (21,30 hores) per aquest títol, un partit històric per a tots dos equips bascos, ja que és la primera vegada que es mesuren en una final de la Copa d'Rei.