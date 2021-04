Polèmica al Regne Unit amb el passaport de vacunació

Més de 70 diputats han signat aquest divendres una carta en la qual mostren la seva preocupació per l'ús de passaports de vacunació contra el coronavirus al Regne Unit.





El rebuig, que procedeix de tot l'espectre de l'arc parlamentari, ha arribat després que el 'Daily Telegraph' revelés que el Govern havia començat a fer proves per a l'ús d'aquests passaports a diferents llocs, entre els quals hi hauria els pubs, segons va suggerir el primer ministre Boris Johnson.





Shami Chakrabarti, integrant de la Cambra dels Lords, ha assenyalat en declaracions a la BBC que "una cosa és tenir un passaport per viatjar internacionalment, que és un privilegi, fins i tot un luxe, però participar en la comunitat local és un dret fonamental".





Una altra por ha estat el possible ús d'aquests certificats per optar a feines de manera discriminatòria per a activitats públiques.





QUATRE PAÏSOS A LA LLISTA VERMELLA

Per la seva banda, el Govern britànic ha inclòs a la llista vermella" per la incidència de coronavirus i la presència de variants més contagioses Kènia, Bangladesh, el Pakistan i les Filipines, segons 'The Guardian'.





Cap viatger que hagi estat en aquests països durant els últims deu dies podrà viatjar al país.

Els nacionals britànics o irlandesos i aquells que tinguin residència podran fer-ho, però hauran d'estar en quarentena en un hotel aprovat pel Govern durant deu dies.





L'Executiu ha notificat a més 3.402 nous casos de coronavirus i 52 defuncions en un balanç en què no s'han inclòs actualitzacions de Gal·les perquè és un dia festiu.





Des que va començar la pandèmia, el Regne Unit ha registrat un total de 4.353.668 contagis i 126.816 defuncions.





D'altra banda, quant a la vacunació, s'han administrat 153.823 dosis en les últimes 24 hores, amb què un total de 31,3 milions de persones ja han rebut una dosi i 4,9 milions han rebut la immunització completa.