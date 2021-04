Quant dura l'efecte de la vacuna de l'covid-19?

Amb el procés de vacunació iniciat i amb diverses vacunes en marxa, encara són moltes les incògnites que queden per resoldre al voltant de les vacunes. Una de les preguntes més difícils de resoldre, és quant dura la protecció de cada vacuna.





Un grup de científics australians ha realitzat un estudi per estimar la robustesa i la durada de la protecció immunitària conferida per set vacunes diferents per COVID. Malgrat que els resultats no han estat validats per una revista científica, els científics australians asseguren com més protegeixi una vacuna immediatament després de ser administrada, més durarà la seva protecció.





Els científics australians, adverteixen que es necessita ajustar les estratègies de vacunació per enfocar millor el problema de la disminució de la immunitat contra el coronavirus.

L'estudi liderat per la Universitat de Nova Gal·les, ha estat realitzat amb dades de totes les vacunes comercialitzades fins al moment. Gràcies a aquestes dades es van poder delinear els nivells d'anticossos generats al llarg de 250 dies.





Les conclusions d'aquest estudi podrien replantejar les estratègies de vacunació per controlar la trajectòria de la pandèmia. L'estudi afirma que el grau de disminució de la protecció conferida per la vacuna depenia de la intensitat inicial de la resposta dels anticossos neutralitzants. Cal destacar, que la protecció contra la malaltia COVID-19 no és el mateix que la protecció contra la infecció en si mateixa.

El mateix estudi destaca l'ús de plasma convalescent com a manera de contenir la pandèmia. Aquesta estratègia ja va ser aprovada i usada en altres països com els Estats Units i Argentina. De fet, científics argentins asseguren que el subministrament de plasma convalescent pot reduir el 48% el desenvolupament d'una infecció respiratòria greu per Covid.





Les noves variants redueixen l'eficàcia de la vacuna

En relació a les diferents variants de virus, l'estudi afirma que la immunització podria baixar, ja que les vacunes no han estat testada amb les noves variants. Si l'eficàcia de les vacunes és de al voltant un 70% amb les noves variants podria baixar un 25%.





L'estudi també destaca que les vacunes de Pfizer i Moderna van ser les més eficaces, amb una eficàcia inicial de el 95% que no va descendir a l'50% fins al dia 200 aproximadament.