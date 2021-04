L'exdona de Josep Maria Mainat és traslladada de presó després de tenir conflictes amb altres preses

Ángela Dobrowolski, l'exdona de l'famós productor de televisió Josep Maria Mainat, ha estat traslladada de presó després d'haver tingut un enfrontament amb una altra presa. Segons els serveis penitenciaris de la Generalitat el motiu deltraslado és evitar que els mals comportaments i les relacions tòxiques no afectin la convivència de les altres preses.





El trasllat és una estratègia habitual davant d'aquestes situacions. Dobrowolski es troba a la presó provisional després d'haver trencat diverses vegades l'ordre d'allunyament imposat per un jutge. L'exdona de l'productor de televisió està sent investigada per presumpte intent d'homicidi a Josep Maria Mainat.

L'arribada de Dobrowolski gènere molts conflictes entre les preses, i amb el trasllat es pretén que Brians recuperi la normalitat i que la dona de Mainat encaix millor entre centre penitenciari.