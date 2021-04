Orbán i Salvini planegen la creació d'una aliança d'extrema dreta al Parlament Europeu

Els líders d'Hongria, Polònia i el cap de la Lliga italiana pretenen unir forces al Parlament Europeu. L'objectiu d'aquesta aliança dels partits d'ultradreta és competir contra el Partit Popular Europeu (PPE), la formació conservadora que domina el Parlament.





El primer ministre hongarès, Viktor Orban, va abandonar al març la PPE per discrepàncies amb la seva línia política. Orban va organitzar el passat dijous una minicimera a Budapest per iniciar la negaciciones per a la creació d'una aliança europea ultradretana.





En aquesta cimera van assistir el primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki, representant de el partit ultraconservador PiS, i l'italià Matteo Salvini, líder de l'ultranacionalista Lliga.

Els líders ultradretà ha qualificat aquesta cimera com l'inici d ' "una resurrecció" d'uns valors conservadors en ple Dijous Sant. La intenció d'aquesta incipient aliança és atreure les forces ultradretanes d'altres països amb representació europea.





L'aliança ultradretana té planificat reunir-se de nou al maig, ja amb nous partits incorporats. Salvini explica que la fusió de totes les forces ultradretanes d'Europa podria convertir-los en el tercer grup de Parlament Europeu.





Una aliança gens fàcil

No és la primera vegada que s'intenta crear una aliança de la ultradreta. Al 2019 el parlamentari Steve Bannon va fracassar en l'intent. El ultranacionalisme i l'escassa voluntat de cooperació que caracteritzen aquestes forces polítiques dificulta la creació d'aliances internacionals.





La nova aliança pretén acabar amb les diferències entre els diferents líders polítics de la ultradreta. Orban intenta ara liderar o, al menys, impulsar aquest corrent neoconservadora després de veures obligat a abandonar el PPE.





L'aparició d'aquest grup ultraconservador podria posar en perill l'hegemonia del PPE, el partit de dretes per excel·lència al Parlament Europeu.