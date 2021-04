Mia Farrow parla per primera vegada de la mort de tres dels seus fills

GTRES Online





L'actriu Mia Farrow ha parlat per primera vegada de la mort de tres dels seus 14 fills. Ho ha fet en un comunicat que ha publicat en les seves xarxes socials, després de rebre "rumors despietats" sobre la seva família, segons les seves pròpies paraules. Així, la nord-americana ha volgut aclarir el que va passar amb Tam, Lark i Thaddeus, ja que els rumors han sorgit perquè no va parlar d'això en el documental "Allen vs. Farrow "d'HBO.





El comunicat de Farrow comença dient que malgrat que ella va escollir una carrera que la va col·locar en l'àmbit públic, els seus fills han preferit que la seva vida sigui privada. Per a ella la seva família és el més important, però sentia que havia de fer això per honrar la memòria dels seus fills.





"La meva estimada filla Tam va morir als 17 anys d'una sobredosi accidental relacionada amb les migranyes agonitzants que patia i la seva malaltia cardíaca", ha explicat l'actriu a les seves xarxes socials.





Després, ha volgut aclarir el que va passar amb la seva filla Lark, morta l'any 2008. "Va morir als 35 anys per complicacions del VIH que va contraure d'una parella anterior. Malgrat la seva malaltia, va viure una vida plena i amorosa amb els seus fills i la seva parella de tota la vida. Va sucumbir a la seva malaltia i va morir sobtadament a l'hospital per Nadal, en braços de la seva parella ", ha aclarit Farrow.





A més d'això, ha volgut referir-se a la seva filla com una gran germana, mare, filla, dona i companya. Després, ha explicat el que va passar amb el seu fill Thaddeus: "Tenia 29 anys i vivia feliçment amb la seva parella. Tots estàvem esperant les noces, però quan la relació va acabar abruptament, es va treure la vida".





Sobre això últim, encara que en 2016 es va dir que el fill de l'actriu havia mort en un accident de trànsit, ja circulaven rumors d'un possible suïcidi. De fet, el seu propi germà Moses va dir al seu bloc que "es va suïcidar disparant-se en el seu acte, a menys de 10 minuts de la casa" de la seva mare.