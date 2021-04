Reguant avisa ERC que certs perfils de Junts no responen al "viratge a l'esquerra"

@EP





La portaveu de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant, ha alertat ERC que certs perfils de Junts "no responen al viratge cap a l'esquerra" que tant republicans com cupaires defensen per al nou Govern, i ha advertit que la composició del proper Executiu ha de complir aquesta voluntat, especialment per complir l'acord entre republicans i cupaires.





"ERC aposta per un Govern amb polítiques d'esquerres. És evident que la conformació del govern ha de respondre també a aquesta lògica", ha defensat en una entrevista d'Europa Press, tot i que ha afegit que no volen entrar en un repartiment de càrrecs.





La diputada cupaire ha posat d'exemple que els preocupa que el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat en funcions, Damià Calvet, repeteixi en el càrrec perquè "s'ha manifestat en contra d'un dels punts de l'acord, la moratòria dels grans macroprojectes vinculats al decret llei d'energies renovables".





"Hi ha alguns perfils que per les seves polítiques anteriors, per les seves declaracions, no responen aparentment a aquest viratge", quan li han preguntat per diputats de Junts com Elsa Artadi, Ramon Tremosa o Joan Canadell, i ha sostingut que la confiança que tenen en aquestes persones és poca.





No obstant això, creu que "no hi hauria d'haver cap problema" en el repartiment de conselleries perquè es compleixi l'acord d'ERC i la CUP, i ha afegit que s'ha de treballar en una lògica de polítiques i de pla de Govern i no de noms concrets.





UN ALTRE DEBAT INTERN SI CANVIA L'ACORD



Així mateix, ha avisat ERC i Junts que, si hi ha algun punt de l'acord entre republicans i cupaires que desapareix, hauran de fer un nou "debat intern" per decidir el seu posicionament per a la investidura de Pere Aragonès perquè el pla de govern al qual les bases de la CUP van decidir donar suport haurà canviat.





Ha recordat que la militància va aprovar l'acord malgrat considerar-lo insuficient, i ha puntualitzat que, si es retira algun punt, no serà responsabilitat de la CUP que la investidura no prosperi: "Que quedi clar. No serà responsabilitat de la CUP, serà responsabilitat d'aquells que davant 42 diputats han decidit fer valer els seus 32".





"Hi ha un acord amb punts de mínims amb què 42 diputats estan d'acord, a partir d'aquí si volen millorar-lo o ampliar-lo, en parlem", ha sostingut Reguant, que veu indispensable generar indicadors i mecanismes de seguiment del futur Govern, i ha recordat que Junts i ERC no sumen majoria absoluta i necessiten la CUP.





Sobre si confia més en ERC o en Junts per fer complir l'acord, en el cas que sumin per formar govern, ha dit que confia menys en el partit de Carles Puigdemont, "tenint en compte que en campanya ha anat dient que eren d'esquerres, o que no eren d'esquerres ni de dretes", però també ha advertit que tampoc no poden confiar molt en ERC per les polítiques que han aplicat quan han governat.





També ha lamentat que ERC hagi "tancat la porta a parlar" de projectes com el BCN World, el circuit de Montmeló i l'ampliació de la C-32, i ha dit que no saben si és perquè pensen que acabaran governant amb Junts o perquè estan a favor d'aquests projectes.





Quan li han preguntat si els cupaires es plantegen entrar al futur Executiu català, la diputada ha respost que l'acord amb ERC no tancava la porta, però que se'ls fa "una mica estrany" entrar en un Govern que aposta per la taula del diàleg, en què la CUP no creu.





"Nosaltres no hem tancat mai la porta a res, i encara no la tanquem", i després ha apuntat que ara mateix no està en debat entrar-hi, però que ho podria estar en uns dies, i ha apostat per afermar les confiances entre els partits independentistes, que considera que estan trencades entre les tres forces polítiques.





La diputada anticapitalista ha avançat que pot ser que "en un temps" es puguin plantejar entrar al Govern segons evolucioni l'acord amb ERC, i ha situat el 2023 --quan han pactat que Aragonès se sotmeti a una qüestió de confiança-- com la data més llunyana, però ha dit que podria passar abans.





"Dependrà de quan ERC s'adoni que el diàleg amb l'Estat espanyol és impossible, no perquè nosaltres no vulguem dialogar, sinó perquè ells no estan disposats a parlar d'autodeterminació i amnistia", ha subratllat.





Ha reiterat que el 2023 és la data que han fixat per a aquesta qüestió de confiança, però ha destacat que si la relació amb ERC s'ha afermat i es compleix l'acord "potser no fa falta la qüestió de confiança, perquè potser la confiança ja és total".