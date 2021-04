Mor un dels policies atropellat pel cotxe que va xocar contra el Capitoli

@EP





La cap interina de la Policia del Capitoli dels Estats Units, Yogananda Pittman, ha informat aquest divendres de la mort d'un dels agents que va ser envestit per un vehicle en una de les barreres de control d'accés a la seu del Congrés.





El sospitós, identificat com Noah Green de 25 anys, va sortir del vehicle després de l'impacte amb la barrera amb un ganivet, moment en què els agents li van disparar. Va morir després de ser ingressat a l'hospital.





"Va sortir del vehicle amb un ganivet a la mà. Els nostres oficials es van enfrontar al sospitós. No va respondre a les nostres ordres. Va començar a arremetre contra els oficials de la Policia del Capitoli, moment en què van disparar contra ell", ha explicat.





Als dos policies ferits, un d'ells per arma blanca, els van portar immediatament a l'hospital. L'agent mort és William Evans, qui havia estat al cos els últims 18 anys.





"Ha estat un moment extremadament difícil per a la Policia del Capitoli dels Estats Units, després dels esdeveniments del 6 de gener", ha expressat Pittman, qui ha demanat a la població que orin per Evans i tota la seva família.





És el segon policia del Capitoli que mor en els últims mesos, després de la mort de l'oficial Brian Sicknick, dies després de l'assalt al Capitoli el 6 de gener per les ferides que va sofrir quan estava de servei. La Policia del Capitoli ha comunicat que l'altre agent ferit després de l'atropellament està estable i la seva vida no corre risc.





Segons la CNN, el sospitós havia publicat a les seves xarxes socials en les setmanes prèvies a l'atac diversos missatges en què assegurava que el Govern nord-americà "l'estava controlant" i en què es mostra seguidor de l'organització Nació de l'Islam i de l'activista Malcom X.





"La meva fe és una de les úniques coses que m'ha guiat en aquests temps i la meva fe se centra en la creença de l'honorable ministre Louis Farrakhan (líder del moviment musulmà negre nord-americà 'La Nació de l'Islam') com Jesús, el Messies, l'últim recordatori diví entre nosaltres", va escriure Noah Green en una publicació a Facebook.





COMUNICATS DES DE LA CASA BLANCA



El president dels Estats Units, Joe Biden, ha mostrat les seves condolences i les de la seva dona, Jill Biden, per la mort d'Evans i ha reconegut la difícil tasca que els agents tenen en protegir la seu de la sobirania del país.





"A Jill i a mi ens trenca el cor assabentar-nos del violent atac a una barrera de protecció del Capitoli, que ha matat l'oficial William Evans i ha deixat un company lluitant per la seva vida. Enviem les nostres més sentides condolences a la família", ha expressat.





"Sabem com de difícil ha estat aquest moment per al Capitoli, per tots els qui hi treballen i per als qui el protegeixen", ha reconegut el president dels Estats Units, qui ha ordenat hissar a mitja asta les banderes de la Casa Blanca.





La vicepresidenta dels Estats Units, Kamala Harris, també ha emès un comunicat sobre l'incident que ha qualificat com "un inexplicable acte de violència" i en què ha reconegut que l'"oficial William Evans va fer el màxim sacrifici per protegir el Capitoli i els qui hi treballen en nom del poble nord-americà".





Així mateix, s'ha dirigit a la família del policia mort i ha recordat la tasca de totes les forces de seguretat del Capitoli en aquest atac així com el del passat 6 de gener. "Plorem amb ells durant aquest moment difícil", ha dit.





"Estem orgullosos dels valents homes i dones que defensen el Capitoli, especialment durant un període desafiador en què s'han enfrontat a dos atacs violents i mortals", ha conclòs el text.





AIXEQUEN EL TANCAMENT DEL CAPITOLI



Si bé al principi el cap interí del Departament de Policia Metropolitana de Washington, Robert Contee, ha descartat que sigui un atemptant "terrorista", el secretari de Seguretat Nacional, Alejandro Mayorkas, ha expressat que "encara queda molt a determinar" per la naturalesa de l'atac.





"Els meus pensaments i oracions estan amb la família, els amics i els companys de l'oficial de policia del Capitoli que ha perdut la vida protegint el símbol de la nostra democràcia", ha escrit Mayorkas al seu compte de Twitter.





Unes dues hores després del succés es va aixecar el tancament de les instal·lacions del Capitoli. La Guàrdia Nacional nord-americana ha posat a la disposició de les autoritats locals uns 2.300 dels seus efectius.





Amb motiu de les vacances de Pasqua, la gran part dels congressistes nord-americans no es trobaven dins de les instal·lacions.





"UN MÀRTIR DE LA DEMOCRÀCIA"



La presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, ha lamentat els fets i ha agraït als agents del Capitoli l'"extraordinari desinterès i l'esperit de servei" que mostren cada dia, especialment aquell 6 de gener, quan els simpatitzants de l'expresident Donald Trump van irrompre violentament a la seu del Poder Legislatiu.





"Avui, el cor dels Estats Units s'ha trencat per la tràgica i heroica mort d'un dels nostres herois de la Policia del Capitoli. L'oficial William Evans és un màrtir de la nostra democràcia", ha expressat Pelosi a través d'un comunicat.





"Una vegada més, aquests herois han arriscat les seves vides per protegir el nostre Capitoli i el nostre país. En nom de tota la Cambra, estem profundament agraïts", ha manifestat Pelosi, qui hores abans va ordenar hissar la bandera mitjana asta per la mort de l'agent.





"Sempre recordarem l'heroisme dels qui han donat la seva vida per defensar la nostra democràcia", ha emfatitzat després d'asseverar que el Congrés "està llest per ajudar les forces de l'ordre amb una investigació ràpida i completa".