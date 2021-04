Almenys 140 ferits i 50 morts al descarrilar un tren a Taiwan

Pixabay





El balanç a causa del descarrilament aquest divendres d'un tren en un túnel al comtat d'Hualein, a l'est de Taiwan, és de 50 morts, i són 144 les persones que han resultat ferides, segons ha precisat el Ministeri de Transport i Comunicacions.





Fins ara s'ha confirmat la mort de 48 passatgers, el conductor del tren i un assistent, mentre que dels 144 viatgers ferits, 69 reben atenció mèdica, ha detallat la cartera i recull l'agència de notícies taiwanesa CNA.





El descarrilament es va produir tocades les 9.28 hores (hora local) en un tren Taroko Express de vuit vagons amb trajecte des de l'estació de Shulin, Nova Taipei, a Taitung, al sud-est de Taiwan. El tren portava 488 passatgers i quatre treballadors de l'Administració de Ferrocarrils de Taiwan (TRA), segons el Ministeri de Transport.





Les investigacions inicials apunten que un camió grua de manteniment aparcat en un pujol va caure a la via perquè el fre d'emergència no estava posat correctament i va provocar el descarrilament, segons la Junta de Seguretat del Transport.





Després, el tren va xocar contra el camió, i cinc vagons del tren van quedar fora de control en l'estret túnel, tal com ha indicat la TRA, que trigarà set dies a buidar el lloc i reprendre el servei a la via danyada. La TRA també ha assegurat que el Comitè de Seguretat del Transport està investigant els fets.





La presidenta de Taiwan, Tsai Ing Wen, ha indicat que "els serveis d'emergència van estar totalment mobilitzats per rescatar i atendre els passatgers i el personal de ferrocarrils afectats". "Farem tot el possible per garantir la seguretat davant aquest dramàtic incident", ha apuntat Tsai a través del seu compte de la xarxa social Twitter.