Martín Blanco: Que Ridao dimiteixi demostra "la inestabilitat que suposa el separatisme"

El diputat de Cs al Parlament Nacho Martín Blanco ha considerat que la dimissió aquest dilluns del lletrat major del Parlament i exsecretari general d'ERC, Joan Ridao, prova la "inestabilitat institucional i política que suposa el separatisme".





En declaracions davant els mitjans aquest dissabte, dies després que el Parlament rebutgés investir president de la Generalitat a Pere Aragonès (ERC) en segona volta, Martín Blanco ha dit que la dimissió "és una demostració més de fins a quin punt la tensió del separatisme acaba generant una degradació institucional immensa ".





"Quan un té un mínim de sentit comú, un mínim de responsabilitat, un mínim de contacte amb la realitat jurídica vigent, no li queda una altra que apartar davant la possibilitat de cremar-se la degradació institucional", ha defensat.





A més, ha criticat les declaracions que va fer aquest dimecres a Catalunya Ràdio el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, en què --segons ell-- va dir que hi hauria hagut 7.000 morts més a Catalunya si la pandèmia s'hagués gestionat com a Madrid .





Les ha titllat d'inacceptables i ha dit que "formen part del seu substrat nacionalista i supremacista de considerar a la resta dels espanyols menys intel·ligents o menys sensibles que als catalans".





PP I ACORD AMB LA CUP



Després d'algunes marxes del partit taronja al PP en els últims mesos, ha insistit que és un fenomen puntual i ha criticat que s'estigui presentant això com "una fugida massiva, i és evident que no és així", pel que ha assegurat que no els preocupa.





Sobre l'acord entre ERC i la CUP per formar Govern, ha assegurat que ocasiona --en les seves paraules-- major inestabilitat econòmica i política i més inseguretat jurídica: "Ha generat un cert malestar entre les tres potes d'aquest triumvirat de la degradació de Catalunya que constitueixen ERC, Junts i la Cup ".