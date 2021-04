Més de 20 soldats ferits i dos morts després de bolcar un camió de l'exèrcit a Mèxic

@EP





Almenys dos soldats han mort i més de 20 han resultat ferits aquest divendres després de bolcar un camió de l'exèrcit de Mèxic en una carretera que connecta les ciutats de Puebla i Prizaba, a l'alçada de la localitat de Palmar de Bravo.





Segons les informacions que ha recollit el diari mexicà 'Milenio', el vehicle es dirigia a Puebla després d'una parada a Tabasco quan el conductor va perdre el control del vehicle per causes que encara no s'han esclarit.





D'altra banda, el diari 'La Jornada' ha recollit que en el succés hauria mort una tercera persona, tot i que no han transcendit les identitats de les víctimes. En el lloc dels fets treballen efectius del Servei d'Urgències Mèdiques Avançades (SUMA) i de Camins i Ponts Federals (Capufe).