Ja són més de 9.000 els desplaçats, la meitat menors, per l'atac jihadista a Palma

Unes 9.150 persones, la meitat nens, s'han vist desplaçades a causa de l'ofensiva que va llançar el 24 de març el grup jihadista Estat Islàmic contra la ciutat moçambiquesa de Palma, situada a la província de Cabo Delgado (nord), segons l'últim balanç que han facilitat les Nacions Unides.





L'Organització Internacional per a les Migracions (OIM) ha indicat que 9.158 persones --el 45 per cent nens-- han arribat fins avui als districtes de Montepuez, Mueda, Nangade i Pemba, abans d'afegir que "es creu que milers de persones més estan desplaçades al districte de Palma".





L'Oficina de Nacions Unides per a la Coordinació d'Afers Humanitaris (OCHA) ha detallat que el 67 per cent dels desplaçats estan allotjats amb famílies d'acollida, mentre que "milers més estan avançant pel bosc per trobar seguretat i s'espera que arribin a diferents punts durant els propers dies".





"Hi ha també un nombre no confirmat de persones que han anat a l'assentament de Quitunda, adjacent a Afungi, uns 15 quilòmetres al sud de la ciutat de Palma", ha detallat. Abans de l'atac hi havia prop de 670.000 desplaçats interns a les províncies de Cabo Delgado, Niassa i Nampula.





Així, ha destacat que "la situació de seguretat encara és volàtil" i ha afegit que les agències humanitàries "ajuden els qui fugen de la violència, i proven d'identificar les persones més vulnerables als punts d'arribada".





L'Unió Africana (UA) ha reclamat una resposta regional i internacional "coordinada" davant l'amenaça jihadista a Cabo Delgado, mentre que l'ONU va denunciar dimecres la "ràpida" deterioració de la situació humanitària que s'està produint a Moçambic.





Per la seva banda, el president de Moçambic, Filipe Nyusi, ha minimitzat la importància de l'atac del 24 de març d'Estat Islàmic a Àfrica Central (ISCA) a Palma i ha dit que "no és pitjor" que altres del passat, abans d'afegir que ha tingut més pes als mitjans perquè prop de Palma hi ha un projecte gasístic de l'empresa Total.





ISCA va reclamar dilluns l'autoria de l'atac i va assegurar que controla la localitat i que els combats han acabat amb més de 50 morts entre les files moçambiqueses, inclosos "cristians" i "croats", en aparent referència a civils i militars. La xifra de víctimes i desapareguts encara és una incògnita, perquè les comunicacions amb Palma estan interrompudes.





D'altra banda, Sud-àfrica ha enviat soldats a Moçambic i ha començat a evacuar els seus ciutadans encallats al país, mentre que ha repatriat el cos d'un mort en l'ofensiva del 24 de març, segons ha indicat el president sud-africà, Cyril Ramaphosa, en un discurs televisat.





Ramaphosa ha precisat que pretén garantir la seguretat dels sud-africans que hi ha a Pemba i a Palma, on molts dels treballadors del gegant energètic francès Total procedeixen del seu país.





La província de Cabo Delgado és escenari des de l'octubre del 2017 d'atacs de milicians islamistes coneguts com Al-Shabab, sense relació amb el grup homònim que opera a Somàlia i que manté llaços amb Al-Qaeda. Des de mitjan 2019 la majoria dels atacs els ha reivindicat ISCA, que ha empitjorat les seves accions des de març del 2020.