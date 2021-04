Desallotjades 90 persones d'un bar de copes a Barcelona

@EP





La Guàrdia Urbana ha desallotjat aquest divendres a la nit a 90 persones que estaven en un bar de copes del districte barceloní de Poblenou.





Han denunciat a tres d'elles per no respectar les mesures sanitàries per contenir els brots de coronavirus, han informat fonts de l'Ajuntament de Barcelona aquest dissabte a Europa Press.





A més, han aixecat una acta d'inspecció al local, ja que l'oci nocturn té prohibit operar a Catalunya per la pandèmia.