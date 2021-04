Vídeo: Desallotjades més de 500 persones en aglomeracions a Barcelona

Font: Lectors Catalunyapress.





La Guàrdia Urbana ha desallotjat aquest divendres a més de 500 persones en aglomeracions a Barcelona en què no es respectava les mesures estipulades per frenar la propagació del coronavirus.





Algunes d'elles no portaven la mascareta, no guardaven la distància personal i bevien alcohol, han informat fonts de l'Ajuntament de Barcelona aquest dissabte a Europa Press. Hi havia 300 de la plaça dels Àngels --al barri del Raval-- 150 al passeig de Born --en Ciutat Vella-- i 80 a la platja de la Barceloneta. Aquestes últimes eren turistes que ballaven sobre la sorra.





Després del desallotjament, la Guàrdia Urbana va precintar el passeig de Born per evitar noves aglomeracions, tal com ja havia fet caps de setmana anteriors, i va destinar una patrulla a controlar la zona.





De cara a aquest dissabte, el Cos ha incrementat el seguiment en zones de platja i muntanya, sobretot a Ciutat Vella, com vénen fent en dies festius, han informat les mateixes fonts.