Moren almenys 5 persones durant un incendi en un pis de luxe a Bangkok

Almenys cinc persones han mort, entre elles quatre voluntaris de rescat, per l'incendi que ha tingut lloc aquest dissabte a primera hora en una residència de luxe a l'oest de la capital de Tailàndia, Bangkok, segons han informat fonts de Bombers al portal Bangkok Post.





L'edifici, de tres plantes, es troba al districte de Thawi-Watthana i ha caigut parcialment per les flames, que han començat tocades les 06.00 de la matinada.





Els primers a respondre van ser bombers del Departament de Bombers i Rescat de Bangkok de l'Administració Metropolitana de Bangkok i voluntaris de rescat de la Fundació Poh Teck Tung, alguns dels quals han quedat atrapats sota els enderrocs.





Els serveis de rescat no han pogut emprar maquinària per treure les víctimes pel fràgil estat de la resta de l'edifici. Dotze hores després del col·lapse, les autoritats han donat per morts els atrapats.