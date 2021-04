Alliberen quasi 60 dones i nens segrestats al 2020 al Sudan

@EP





La Missió d'Assistència de les Nacions Unides al Sudan del Sud (UNMISS) ha ressaltat que 58 dones i nens han estat alliberats "després d'un acord de bona voluntat entre les comunitats lou nuer, murle i dinka", en el marc dels "intensos esforços" per aconseguir la pau entre aquestes des de desembre del 2020.





"En una recent conferència de pau a Pieri, líders tradicionals, dones, joves i líders de campaments de bestiar van discutir compensacions per les vides perdudes i el retorn de les dones i nens segrestats", ha assenyalat la missió de l'ONU a través d'un comunicat que han publicat a la seva pàgina web.





Així, ha detallat que helicòpters de la UNMISS han fet viatges entre les diverses localitats per garantir el trasllat dels alliberats i ha afegit que tots estan rebent suport de Save the Children i d'ONG locals com Grassroots Empowerment and Development Organization (GREDO) i Community Action Organization (CAO).





"Els segrests són un aspecte horrible del conflicte en aquesta zona", ha manifestat el cap de la UNMISS, David Shearer, qui ha enaltit que l'acord per als alliberaments "és un pas clau per generar confiança i evitar un cicle de venjances". "Aplaudeixo els implicats pels seus esforços per reunir aquestes víctimes innocents amb les seves famílies", ha afegit.





L'UNMISS ha detallat que es calcula que 686 dones i nens van ser segrestats en el marc de la violència entre aquestes comunitats a Jonglei i l'Àrea Administrativa de Gran Pibor entre gener i agost del 2020, enmig d'un repunt dels enfrontaments intercomunitaris al país africà.





El president del Sudan del Sud, Salva Kiir, va fer a finals de desembre una crida a posar fi als enfrontaments intercomunitaris per aconseguir restaurar la pau al país africà després de l'acord del 2018 entre el president i l'antic líder rebel Riek Machar. "No hi ha espai per al tribalisme", va subratllar.





Aquests enfrontaments solen estar motivats pels intents de robatori de bestiar i les disputes entre pastors i agricultors a les zones més fèrtils del país, especialment a causa de l'augment de la desertificació i el desplaçament de poblacions.





No obstant això, un dels motius que es van atribuir a aquesta situació és la falta d'acord sobre el nomenament dels governadors dels estats, un dels punts clau de l'acord de pau del 2018, cosa que ha provocat buits de poder i de seguretat en importants zones del país.





El Govern d'unitat Sud va tirar endavant al 2019 després de la materialització de l'acord de pau. Entre els principals punts pendents figuren l'unificació de les forces de seguretat i la reconstitució del Parlament, organisme que estarà a càrrec d'engegar les reformes acordades al 2018 entre les parts.