La Reial Societat alça una Copa 34 anys després

La Reial Societat va guanyar la Copa de Rei més llarga del món. I és que aquest dissabte es va disputar la final de l'any 2020, ajornada pel Coronavirus. Això no va fer més que augmentar les ganes de tots dos equips d'alçar-se amb el títol per acabar amb celebració l'anhelada espera.





Però una final només la pot guanyar un i en aquesta ocasió van ser els Txuri-urdines qui es van fer amb el trofeu. Va començar el partit sota la pluja a La Cartuja de Sevilla, amb una mica de tristesa per no estar acompanyats per l'afició i amb por de cometre errors que deixessin els seus equips en desavantatge.





Van començar tímids tots dos equips, gairebé sense joc. L'Athletic pressionava, cosa que dominen des que Marcelino va aterrar a la banqueta. Però era la Reial Societat la que tenia la possessió, la que més encertada estava en passades i la que més s'acostava a la porteria rival. Sobretot gràcies als centres penjats que venien des de la banda dreta i que van fer treballar als defenses Yeray i Iñigo Martínez.





No obstant això, l'ocasió més clara de la primera meitat la va tenir el conjunt matalasser. Va haver d'aparèixer Àlex Remiro per desviar el xut d'Iñigo Martínez. Un jugador que donada la seva posició al camp no acostuma a fer aquest tipus de jugades, però que no va dubtar al llançar aquest fuetada quan va controlar la pilota prop de l'àrea del porter donostiarra.





LA REAL ES FA AMB LA VICTÒRIA





La segona meitat va començar sense canvis i amb un possible penal que finalment no ho va ser perquè al VAR es va veure que la jugada era fora de l'àrea. La Reial Societat semblava dominar més el partit, però sense generar jugades perilloses en atac.





Finalment, el gol va arribar amb un nou penal que en aquesta ocasió l'àrbitre sí va assenyalar. Però a més d'una manera curiosa, perquè li va ensenyar la targeta vermella a Iñigo Martínez i, quan aquest ja havia abandonat el terreny de joc, el van fer tornar per treure-li i sancionar-lo amb una groga.





Dades curioses a part, l'important de la jugada va ser que Mikel Oyarzabal va anotar el primer gol de la trobada i ho va fer des dels onze metres. El jugador de la Reial no veia porta des del doblet que va sumar a Cadis al mes de febrer però es va retrobar amb el gol per donar-li la victòria al seu equip.





Des de llavors la Reial Societat es va animar, tractant de marcar un altre gol que li donés seguretat. Però tot i no aconseguir-ho tampoc va patir massa: la primera rematada a porta de l'Athletic en el segon temps va arribar en el temps afegit.





Així doncs, la Reial Societat es va fer amb una Copa del Rei 34 anys després. I encara que va ser una mica superior al seu rival, no hi va haver ocasions destacables de cap dels dos equips. Malgrat això és un títol que a la Reial Societat li sap a glòria no solament per guanyar-lo, sinó per fer-ho davant del seu etern rival.









FITXA TÈCNICA:





Athletic, 0

Unai Simón; De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri (Capa, m. 94); Berenguer (Villalibre, m. 76), Vencedor (Unai López, m. 68), Dani García (Vesga, m 76), Muniain; Raúl García i Williams.





Reial Societat, 1

Remiro; Gorosabel (Elustondo, m. 93), Zubeldia, Li Normand, Monreal; Zubimendi, Merino, Silva (Guevara, m. 85); Portu (Barrenetxea, m. 88), Oyarzabal i Isak (Carlos Fernández, m. 88).





Gol: 0-1, (pàg. Oyarzabal, m. 63)





Estadi. La Cartoixa.





Àrbitre: Estrada Fernández.