Descobreixen una possible nova capa de la Terra

Un grup de científics ha realitzat un estudi en el que ha descobert que al centre del nucli intern de la Terra pot haver-hi una estructura fins ara desconeguda.





Ho han esbrinat gràcies al mesurament que han fet del pas de les ones sísmiques pel nucli del nostre planeta. Gràcies a això, s'han atrevit a dir que a més de nucli extern i nucli intern tot apunta que hi ha un "nucli intern més recòndit".





Segons han informat aquests experts, el radi d'aquesta nova estructura oculta seria d'entre 300 i 800 quilòmetres. Així ho indiquen els resultats d'aquest estudi amb el qual han calculat i comparat el temps que comporta que cada ona sísmica travessi la Terra.





Per a la investigadora Joanne Stephenson, de la Universitat Nacional d'Austràlia, aquestes dades per ara només fan més gran el trencaclosques que és el món i la ciència. Per a ella, aquests detalls són "una mica misteriosos" encara. Però avança que d'haver una altra capa més a la Terra, això suposaria que es van produir "dos esdeveniments de refredament separats en la història de la Terra".