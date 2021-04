Barcelona reurbanitzarà el carrer Gran de Sant Andreu

@EP



La Comissió de Govern de Barcelona ha aprovat inicialment el projecte executiu de la reurbanització del carrer Gran de Sant Andreu al seu pas entre els carrers de Joan Torras i la plaça de Mossèn Clapés, al districte de Sant Andreu.





La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha explicat que l'actuació, que costarà 4.150.000€, permetrà "donar continuïtat al tram de carrer renovat a finals de mandat passat" i augmentarà l'espai destinat a vianants, afavorirà el comerç de proximitat i reduirà el pas de vehicles.





Es preveu que les obres comencin al setembre i que durin un any, en un carrer que serà de plataforma única, en la qual tindran preferència els vianants i les bicicletes i on es mantindran els 99 arbres actuals, es plantaran 18 nous i hi haurà 396 metres quadrats d'arbustos.





També s'actualitzaran tots els elements de la urbanització, com la pavimentació, serveis, telecomunicacions i drenatge, i es posaran 28 bancs i 19 cadires per convertir Gran de Sant Andreu en una "via cívica de gran qualitat urbana".





Així mateix, la proposta inclou "una petita part" de tots els carrers transversals: Joan Torras, Agustí Milà, Guardiola i Feliu, Tramuntana, Campeny, Colòmbia, Valentí Iglesias i Balira, amb una superfície total d'actuació de 9.384 metres quadrats.





DEMANDA VEÏNAL



Segons la regidora de districte de Sant Andreu, Lucía Martín, la urbanització de Gran de Sant Andreu respon a una demanda veïnal històrica de barri de Sant Andreu de Palomar, en una intervenció "que va néixer d'un ampli procés participatiu" previ a l'encàrrec del projecte .





Per aquest motiu, el consistori constituirà una comissió de seguiment amb les entitats veïnals i de comerciants de la zona per recollir les seves aportacions i valorar com avança l'obra.