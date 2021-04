Jeff Bezos revela quines són les seves regles per guanyar productivitat

@EP





Jeff Bezos, CEO d'Amazon i persona més rica del món, compta amb un patrimoni que supera els 180.000 milions de dòlars. Però ara ha revelat que el seu èxit es basa en tres regles d'or que l'ajuden a ser súper productiu.





El magnat va revelar en una conferència del Club Econòmic de Washington que té un total de tres regles que aplica cada dia des que s'aixeca. Però no es conforma amb això, sinó que a més tracta de convertir-les també en hàbits dels seus empleats.





Així, Bezos va informar que la primera d'aquestes regles és dormir 8 hores a el dia. Això és una cosa que els experts estan cansats de repetir però que la majoria de ciutadans no complim. Però Bezos ho té clar: "Penso millor, tinc més energia, el meu estat d'ànim està millor", va dir.





A més, va assegurar que no manté reunions abans de les 10 del matí. Considera que per ser productiu és primordial prendre les primeres hores del matí per un mateix. Despertar i esmorzar tranquil·lament són dues coses clau per treure-li rendiment al dia.





Finalment, segons els mitjans locals, la tercera regla d'or per guanyar en productivitat que té Jeff Bezos és no prendre moltes decisions al dia. Per a ell, és contra productiu voler deixar tots els assumptes pendents resolts en un sol dia. Així doncs, va revelar el següent: "Si prenc tres bones decisions al dia, és suficient. Han de ser de la millor qualitat possible".