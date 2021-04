Paul Simon ven les seves cançons a Sony

Wdecora





Sony Music Publishing ha anunciat que s'ha fet amb totes les cançons del músic de 79 anys, Paul Simon. El cantautor va formar part del duo Simon & Garfunkel durant 6 anys, fins que es van separar en 1970. A partir de llavors va començar una carrera en solitari plena d'èxits, portant-se un total de 16 premis Grammy.





Ara s'ha conegut que el músic li ha venut a Sony tot el seu catàleg musical, incloses les seves cançons més famoses. 'The Sound of Silence', 'Mrs. Robinson 'o '50 Ways to Leave Your Lover', per exemple, ara pertanyen a la discogràfica.





No s'ha revelat el preu que Sony Music ha pagat per aquestes cançons. Però el president de la companyia, Rob Stringer, es va mostrar molt agraït que ara aquesta música els pertanyi. "Que se'ns confiïn les cançons i la música que va gravar és un privilegi artístic enorme per Sony Music Group a nivell mundial", va dir Stringer.





Paul Simon s'uneix d'aquesta manera al grup d'artistes que en els últims temps han decidit vendre tot el seu catàleg musical a grans discogràfiques. Un altre exemple recent seria el de Bob Dylan.