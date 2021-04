Artadi no entén l'acord entre ERC i la CUP

@EP





La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha considerat que el pacte que ERC ha aconseguit amb la CUP per afavorir la investidura del candidat republicà, Pere Aragonès, i la formació del Govern "no té sentit" i no interpel·la Junts.





"No té sentit pensar que podem governar conjuntament i que una de les parts faci acords bilaterals amb tercers", ha dit Artadi en una entrevista del diari 'Ara' recollida per Europa Press aquest diumenge.





Tot i que ha insistit que Junts té voluntat d'arribar a un acord de legislatura amb la major celeritat possible, ha avisat que Catalunya no es pot "permetre un Govern que neixi feble i repetir els errors de la legislatura passada".





Ha reiterat que Consell per la República (CxRep) podria ajudar a crear una estratègia compartida i un espai de diàleg per avançar dins de l'independentisme "des del consens i no només des de la realitat de qui ha decidit entrar en un govern".





D'altra banda, ha dit que "no especularà" sobre una eventual repetició electoral, després que dimarts passat al Parlament tornés a rebutjar investir president de la Generalitat a Aragonès, per la qual cosa es va activar el termini de dos mesos abans d'una nova convocatòria d'eleccions.