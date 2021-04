Denuncien a 23 persones per fer una festa a Reus

@EP





La Guàrdia Urbana de Reus (Tarragona) ha identificat i denunciat a 23 persones d'entre 20 i 25 anys per celebrar una festa en un pis de la ciutat aquest dissabte a la nit.





Les identificacions es van fer a les 23.00 hores al carrer Ample, després que els agents fossin avisats pels veïns, ha informat la Guàrdia Urbana aquest diumenge en un tuit recollit per Europa Press.





Els joves han estat denunciats per incomplir les restriccions per fer front al coronavirus, com reunir-se més de sis persones en espais privats.