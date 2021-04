Els bombers de Lleida rescaten un rusc dels baixos d'un cotxe

Els bombers de Lleida han hagut de fer una actuació especial aquest dissabte. A les 16:00h van rebre un avís anunciant-los que en els baixos d'un cotxe aparcat al C / de la Unió hi havia un rusc d'abelles.





Dues dotacions del cos de bombers es van desplaçar fins al lloc i van rescatar a les abelles, que havien escollit un lloc curiós per treballar. No ho van fer, però, abans de vestir-se amb roba especial per protegir-se de possibles picades.





Un cop van poder treure el rusc del cotxe, sense que aquest resultés danyat, el van traslladar fins a un lloc més segur.