Detenen cinc dones a França per planejar atacs terroristes

@EP





Les forces de seguretat franceses han detingut cinc dones en una operació antiterrorista desenvolupada a Besiers, al sud del país, i en què suposadament s'ha evitat un pla per atemptar contra un objectiu religiós en plena Setmana Santa.





Les fonts que ha citat la televisió pública francesa apunten a una de les dones com el principal objectiu de l'operació que es va desenvolupar la nit de dissabte a diumenge, mentre que les altres quatre pertanyen al seu entorn familiar. Almenys una d'elles seria menor d'edat, segons aquestes informacions.





Les forces de seguretat van actuar a instàncies de la Fiscalia antiterrorista i després que se sospités d'un potencial atemptat a la ciutat de Montpelier, segons 'Le Figaro' contra un temple cristià. Les autoritats no tenien en els registres cap de les detingudes, tot i que fonts locals que ha citat 'Le Point' sí han apuntat a la seva possible radicalització.





No obstant això, no hi ha constància de la confiscació d'armes durant l'operatiu i s'investiga si els productes químics que han localitzat corresponen a activitats domèstiques o es podrien fer servir per fabricar explosius.