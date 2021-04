Els bombers estabilitzen un incendi en una zona de palmerar de Tenerife

Bombers de Tenerife





La tarda d'aquest diumenge s'ha produït un incendi en una zona de palmerar a Bajamar, Tenerife. Les dotacions de bombers s'han desplaçat fins al lloc en el qual s'ha produït l'incendi i unes hores més tard han pogut estabilitzar-lo.





En total, han treballat per apagar el foc nou vehicles del cos, a més d'alguns bombers voluntaris i un helicòpter del GES. L'helicòpter ha ajudat a portar aigua fins a les zones on no es podia arribar per la cobertura vegetal.





Per seguretat, segons han informat els Bombers de Tenerife i l'Ajuntament de La Laguna, s'ha hagut d'evacuar a 12 persones que es trobaven en una finca annexa.