Més de 100 detinguts a Londres per les protestes contra la nova llei de seguretat

Pixabay





Almenys deu agents de Policia han resultat ferits i més d'un centenar de manifestants van ser detinguts aquest dissabte per les protestes al centre de Londres, una de les nombroses manifestacions al Regne Unit contra la proposta d'una nova llei de seguretat que podria restringir el dret a les protestes, informa Sky News.





Els manifestants de la marxa coneguda com 'Kill the Bill' ("Mateu la proposta", en un joc de paraules amb la pel·lícula de Quentin Tarantino), van llançar pedres i altres objectes per respondre a les espentes de la Policia.





"Deu policies van resultar ferits durant l'operatiu. No es creu que cap d'aquests estigui greu", segons un comunicat de la Policia al seu compte de Twitter. Els presumptes delictes que van cometre els detinguts inclouen pertorbació de l'ordre públic, desordre violent, assalt a un oficial de Policia i infraccions de la legislació sobre coronavirus.





Més de 300 persones es van concentrar davant les cambres del Parlament britànic en unes marxes a les quals s'han sumat grup de dones que van protestar per la brutalitat policial contra les vigílies per l'assassinat el mes passat de Sarah Everard a mans d'un agent de Policia.





Com a conseqüència dels incidents en les vigílies, el primer ministre britànic, Boris Johnson, va proposar una nova llei policial que concedeix amplis poders a la Policia per limitar el dret de protesta i amplia la llibertat del Ministeri de l'Interior per decidir la legalitat d'una manifestació.





Així les coses, diverses dones es van dirigir a la multitud i van compartir experiències personals d'abusos, mentre que moltes altres portaven cartells contra el sexisme i van corejar "dones espantades a tot arreu, a la policia i al govern no els importa".





Les acalorades escenes a la plaça del Parlament es van produir enmig de manifestacions pacífiques arreu del país sobre la legislació, no només a la capital, sinó també a Newcastle, Birmingham, Liverpool, Bristol i Brighton, malgrat les contínues restriccions de bloqueig.