El Barça rep al Valladolid mentres pensa en el Clàssic

El FC Barcelona rep aquest dilluns al Camp Nou (21.00 hores/ Movistar LaLiga) un Reial Valladolid minvat per les baixes en l'últim partit de la vintena novena jornada de la Lliga Santander, per buscar una victòria que els permeti continuar perseguint el líder, l'Atlètic, i que els reforci de cara al Clàssic del cap de setmana vinent.





Eliminat de la Lliga de Campions i amb la final de Copa contra l'Athletic Club en dues setmanes, el conjunt de Ronald Koeman (62) necessita guanyar la resta de les deu jornades que queden de la Lliga per culminar la remuntada sobre els del 'Cholo' Simeone, que ara com ara tenen quatre punts més (66).





Entre tots dos, i amb un partit més, el Reial Madrid (63) manté la pressió sobre els blanc-i-vermells després de derrotar aquest dissabte al Di Stéfano l'Eibar (2-0). Per això, l'equip blaugrana no pot fallar aquest dilluns si vol arribar per davant al duel contra els de Zinédine Zidane del proper dissabte a Valdebebas, partit del qual estaran molt pendents els 'colchoneros'.





Ara, l'equip més golejador de la categoria (67) provarà de conservar la inèrcia guanyadora que els ha acompanyat fins a l'aturada per seleccions i que els va portar a guanyar els últims cinc partits de la Lliga Santander, l'últim amb una magnífica exhibició davant l'actual equip campió de Copa del Rei, la Reial Societat (1-6).





Una ratxa victoriosa en què han marcat 17 gols i només n'han rebut dos, amb una defensa de tres centrals que ha donat un gran resultat al tècnic holandès. A més, el 'virus FIFA' no ha afectat l'equip, que només causarà la baixa dels lesionats Philippe Coutinho, Ansu Fati, Neto i Gerard Piqué.





El central barceloní ja ha tornat a entrenar amb el grup, però Koeman "no" es vol "arriscar" i no comptarà encara amb ell, tot i que sí ho farà amb Sergi Roberto, recuperat de la seva lesió al recte anterior. No obstant això, el de Reus es quedarà previsiblement a la banqueta pel bon moment del nord-americà Sergiño Dest, autor de dos gols contra els donostiarres i que l'ha suplert a la perfecció en la posició de lateral dret.





Això sí, el preparador culé haurà d'anar amb compte si no vol perdre per al Clàssic dos dels seus fixos, el migcampista Frenkie de Jong i el davanter Leo Messi, tots dos advertits de sanció. "Sabem que estan a una targeta de perdre's un partit, però no és moment per descansar, ni per les targetes ni per agafar aire. Ens queden deu jornades", ha assenyalat.





L'equip visitant, el Reial Valladolid arriba a la cita al Camp Nou assetjat per les baixes, que els faran plantar-se davant l'equip més letal del campionat amb nou jugadors absents, als quals se'n podrien sumar fins i tot un parell més.





El xilè Fabián Orellana haurà de complir sanció, mentre que Raúl Carnero, Luis Pérez, Kiko Olivas, Jawad El Yamiq, Fede San Emeterio, Míchel, Joaquín Fernández i Jota es perdran el partit per lesió. Per la seva banda, Roberto i Kike Pérez, que ja han superat el coronavirus, han tornat a entrenar, però la seva participació encara està en dubte, com la de l'israelià Shon Weissman, tocat després de jugar amb la seva selecció.





Amb aquest panorama, els de Sergio González provaran de donar continuïtat a la ratxa de quatre jornades consecutives puntuant amb què van arribar a l'aturada --amb tres empats contra el Celta, l'Osasuna i el Sevilla i una victòria contra el Getafe-- i que els va permetre escapar-se una mica de la zona de descens.





Així i tot, els val·lisoletans (27) només tenen tres punts de renda sobre els llocs de descens, i a deu partit d'acabar el campionat, les ensopegades poden ser dramàtiques.