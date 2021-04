Detingut un membre de la Família Reial de Jordània per un possible cop d'Estat

Handout





Les forces de seguretat de Jordània han detingut aquest dissabte a Sharif Hassan bin Zaid, membre de la Família Reial de país. Ho han fet "per raons de seguretat i amenaça a l'estabilitat de país", segons l'agència oficial de notícies Petra.





A més de la seva detenció s'haurien realitzat fins a una vintena més. Totes aquestes persones haurien intentat dur a terme un cop d'Estat per arrabassar-li el poder al rei Abdalá II.





Les investigacions per part de les forces de seguretat continuen obertes i no es descarta que es duguin a terme noves operacions.





D'altra banda, l'anterior príncep hereu Hamza bin Hussein pot trobar-se sota arrest domiciliari. Això és el que ha informat ell mateix mitjançant un vídeo que li va enviar a la BBC.





En aquest vídeo explica que aquest tancament se li va comunicar per part del cap de la Junta de Caps d'Estat Major. No obstant això, l'exèrcit va puntualitzar que el que se li va demanar va ser que no tornés a pertorbar "la seguretat i l'estabilitat de país" amb les seves accions.