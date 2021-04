Paz Padilla es defensa dels que la critiquen per saltar-se el confinament perimetral

Paz Padilla - Instagram





La humorista i presentadora Paz Padilla ha causat enrenou en xarxes socials al publicar fotografies del seu viatge a Cadis. Enmig de la quarta onada de la pandèmia en què ens trobem, les comunitats autònomes es mantenen tancades i no es pot sortir d'elles sense causes justificades.





Per aquesta raó, els usuaris d'Internet no han dubtat a l'hora de criticar Paz Padilla per haver sortit de Madrid. Així, la televisiva s'ha vist obligada a comunicar a Instagram el motiu del seu viatge a Zahara de los Atunes.





"Vull dir que sóc una empresària, que tinc una botiga que es diu No Ni Ná Zahara, que s'obre per Setmana Santa. A partir d'aquest cap de setmana estarà obert tot l'estiu. He de contractar gent, no puc fer-ho a distància. La setmana passada vaig estar treballant a Madrid i la que ve estaré també a Sálvame, i també presentaré el meu llibre ... M'era impossible, no puc tenir als treballadors sense els contractes legals. Per això he vingut", ha explicat Paz Padilla a la xarxa social.