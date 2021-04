L'extrema dreta al Parlament

A alguns els hi pot xocar l'afirmació que faig al titular. D'altres, els més progressistes poden estar pensant que és una obvietat. 'Ahaaa sí¡¡ els de VOX.





Però no va per aquí la cosa. Vull demostrar, convèncer o com a mínim persuadir-los que la cosa és molt més greu.





Per a això utilitzaré un conegut recurs que tots vam aprendre des d'Aristòtil, el sil·logisme; és una forma lògica de raonament deductiu que ens van deixar els grecs





Premissa major: És un convencionalisme social, estudiat per la Ciència Política, que les polítiques de la dreta es caracteritzen per predicar el conservadorisme en l'àmbit econòmic, i per practicar-quan arriben a govern, retallant en la despesa pública i privatitzant serveis públics essencials, que governs anteriors de caràcter progressista poguessin haver socialitzat, universalitzant. (P. Exemple als EUA, el servei de Medicare que Obama va voler universalitzar i Trum va anul·lar)





Això generalment comporta tensions socials que alteren la pau als carrers (vagues i manifestacions) i en previsió, aquestes retallades pressupostàries en política social, solen anar acompanyats d'increments pressupostaris en l'àmbit d'Interior i Defensa.





El lloc comú per justificar aquestes mesures sempre és el mateix: Cal rebaixar la càrrega fiscal de l'economia pública per augmentar l'economia privada.





Premissa menor: En l'última dècada 2011-2020, durant els governs de PP (M punt Rajoy) i els successius governs de CiU, amb les seves diferents canvis de nom per intentar fer oblidar les condemnes judicials per corrupció, PdCAT, JxCAT (A. Mas; C. Puigdemont i Q.Torra); tots dos governs, l'espanyol i el català, enfrontats en el territorial, van aplicar la mateixa política econòmica:





Retallades pressupostàries en salut pública





La tisorada d'Artur Més en Salut Pública va aconseguir el 8'6% durant el seu primer mandat El mandat d'Artur Mas va concentrar el gruix de la retallada en despesa sanitària a Catalunya (ElConfidencial.

com)





Retalls pressupostaris a Cultura Educació i Universitats

Retalls pressupostaris en Polítiques Socials

Privatitzacions en el sector públic





Amb Toni Comín com a Conseller de Salut Pública, van augmentar les privatitzacions i lluny de disminuir, va encarir la despesa pública en un 12% 'conseller', tiri de la manta (elperiodico.com)





Augment Pressupostari a Interior





El pressupost d'Interior va augmentar un 14'8% VilaWeb-La Conselleria d'Interior comptarà amb 1.431 milions d'euros, un 14,8% més que el 2017 (lavanguardia.com)





Desinversió en Polítiques Públiques i socials





Entre 2009 i 2018, Catalunya va ser la comunitat que més va disminuir la despesa en salut, educació i serveis socials (gairebé un 20%), amb una retallada en matèria sanitària de 3.328 milions d'euros. https://elpais.com/espana/2020-08-30/cataluna-recorto-el-gasto-social-un-88-durante-el-proces-mientras-las-demas-autonomias-lo-aumentaban.html





Conclusió lògica: Els Governs de PP i PdCAT (Amb la inestimable participació dels seus còmplices i socis al 50% d'ERC) són governs de dretes per que han aplicat una política de caire liberal-conservador en l'econòmic.





Utilitzant el mateix procediment argumental, definim que és ser d'EXTREMA DRETA.





Premissa major: Es distingeixen pel seu radicalisme en l'aplicació de les polítiques conservadores neoliberals, acompanyades de fortes mesures restrictives en l'àmbit dels drets i llibertats polítiques. Drets de vaga, manifestació, opinió (control dels mitjans de comunicació social) en el seu intent d'imposar una veritat única; la seva; la versió oficial dels seus governs; al temps que exerceixen una forta repressió al carrer, atorgant màniga ampla als cossos policials per reprimir amb duresa els altercats que es produeixin per la reacció social.





Radicalisme en el discurs dels seus governants, que sempre apel·len a NO respectar les lleis i les institucions de l'estat social i democràtic de dret, si aquestes lleis contravenen els seus dictats. Critiquen la separació de poders entre el legislatiu, executiu i judicial; i criden als seus acòlits a exercir pressió, quan no violència expressa, contra les seus d'aquestes institucions. (Les recents pressions i assalts a el parlament, a Conselleries o diaris, estan a la retina col·lectiva d'aquests últims anys)





Premissa menor: Ja han corregut rius de tinta assenyalant els comportaments i paral·lelismes entre els liquidats governs de D. Trump i de Q. Torra; així que per no cansar-vos, dono per reproduïdes les comparacions i arguments, Senyoria.





Conclusió lògica: Per a qualsevol estudiant de segon de Ciències Polítiques, en un país democràtic, Trump i Torra han estat governs d'extrema dreta.





La Sra. Laura Borràs, il·lustre "oprimida de l'Estat Espanyol" avui funcionària per voluntat pròpia d'aquest mateix estat a què en els seus discursos diu no voler pertànyer; ser un Consellera de Cultura del gabinet de Q. Torra, i anteriorment directora general de les Lletres Catalanes -per la gestió està procesada- és a dir ha format part de el govern de l'extrema dreta catalana.





I tanta passió li va posar a la lluita contra aquest "estat opressor" que els seus coreligionaris de JxCAT la van triar com a vicaria de Déu a la Terra, és a dir de Puigdemont a Catalunya, per liderar les eleccions del passat 14-F.





Tan alts menesters i "serveis a la pàtria" l'han elevat als altars de l'emiciclo català, amb la inestimable complicitat i vots d'una teòrica extrema esquerra anticapitalista, la CUP, i d'una esquerra de mentida, ERC, que amaga la seva etnicisme històric supremacista amb una falsa acte denominació d'esquerres.





Avui el Parlament de Catalunya està presidit per la Sra. Laura Borràs, és a dir per l'extrema dreta catalana i per això li retribuïm amb 11.000 € mensuals, entre fix i dietes.





El que ve a continuació és molt fàcil d'imaginar. La condemnen per corrupció; la inhabiliten; té una paga que li garanteix un retir daurat com expresidenta i uns complements com a funcionària de l'estat espanyol, en una plaça fantasma de l'organigrama de la universitat que li han dissenyat "ad hoc" per a una lloc creat ex novo i en secret, a què s'ha presentat un sol concursant, ella.





Aprofito aquestes festes de passió, constricció i encomana, per desitjar-los un "aquí pau i després glòria" per als seus religiosos creients, els del secessionisme català, que com tota religió és una idíl·lica il·lusió apartada de la realitat per acientífica.





Javier Marín





Portaveu de LÍNIES VERMELLES