Iglesias vol regular el lloguer per abaixar preus a Madrid

El candidat d'Unides Podem a les eleccions de la Comunitat de Madrid, Pablo Iglesias, ha defensat la necessitat de regular el lloguer per abaixar els preus a la regió, perquè és un factor que afavoreix l'economia per augmentar el consum en sectors com el petit comerç i l'hostaleria; al mateix temps que ha reivindicat les polítiques d'empreses del seu espai polític a Barcelona o a la Comunitat Valenciana.





Així ho ha indicat durant un acte sobre polítiques d'habitatge en què han participat també la nova ministra de Drets Socials, Ione Belarra, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el vicepresident segon del Govern de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau; el portaveu de la formació morada i secretari de Societat Civil i Moviment Popular de Podem, Rafa Mayoral; i les integrants de la candidatura d'Unides Podem als comicis del 4 de maig: Alejandra Jacinto i Carolina Alonso.





Concretament i al costat d'aquesta regulació que exigeixen plasmar en la nova llei d'habitatge, s'ha citat l'obligació de dedicar el 30% dels pisos de noves promocions a lloguer assequible, el desplegament d'unitats antidenonaments o sancions a bancs i grans propietaris que comptin amb un gran volum d'habitatge buit.





En la seva intervenció, Iglesias ha subratllat que els lloguers a Madrid han pujat un 57% entre el 2015 i el 2020 i que al 2019 les famílies dedicaven el 55% del seu salari a pagar la renda, que en el cas dels joves s'eleva fins i tot a més de tot el seu sou.





EL LLOGUER MÉS CAR A MADRID ESTÀ ALS MUNICIPIS DEL SUD



D'altra banda, ha citat que set dels 20 municipis amb els lloguers més cars se situen a Madrid i, que no són localitats com Pozuelo sinó que figuren Móstoles, Alcorcón o Getafe, tres de les principals localitats del sud de la regió.





Per tant, ha destacat la necessitat de complir l'acord de govern per regular el lloguer dins de la nova llei d'habitatge, unes negociacions que segueix molt "de prop" la ministra Belarra.

Al també ex-vicepresident del Govern a la dreta l'"incomoda enormement" que els grans propietaris d'immobles "incompleixin" l'article 47 de la Constitució que pauta l'accés a l'habitatge com un dret.





Una altra raó per aplicar mesures reguladores sobre l'habitatge és que aquests mecanismes funcionen i ha posat el cas concret de Barcelona, en asseverar que s'ha abaixat el preu del lloguer i s'ha aconseguit que aflori més habitatge. També ha apel·lat a un motiu econòmic, perquè tenir rendes més baixes afavoreix el consum i repercuteix en el petit comerç i l'hostaleria.





Per això, ha carregat contra aquesta "minoria" que vol mantenir una estructura de "privilegis absurda", que és ineficient en termes econòmics, a Madrid.





BELARRA: LA BATALLA FONAMENTAL ÉS L'HABITATGE



Mentre, Belarra ha destacat que l'habitatge és la "batalla fonamental" entre els de baix i els de dalt", cosa que s veu a Madrid, i ha carregat contra la mesura d'aplicar incentius fiscals que defensa tant la patronal immobiliària com el PP, a la qual donaria suport en la nova llei d'habitatge.





Precisament un sistema d'incentius l'ha proposat el PSOE en les negociacions sobre aquesta normativa, cosa que rebutja l'ala morada de la coalició de Govern central perquè incompleix el pacte subscrit entre les formacions, que recull regular el sistema de lloguer per posar un sostre als preus a les zones de mercat tensionades.





De fet, la ministra de Drets Socials ha criticat que, amb els incentius fiscals, "guanyen els de sempre" i és una mesura "ineficaç" pensada per a les "elits" i els "especuladors", que consideren l'habitatge com "un bé de mercat i no un dret constitucional".





Per tant, Belarra ha insistit que aquest model "va en contra de l'esperit" de l'acord de govern que requereix "d'una vegada per sempre" posar fi a l'habitatge com "el gran negoci d'uns pocs". En conseqüència, ha animat a votar Iglesias per defensar aquest dret des de la Puerta del Sol, seu de l'Executiu madrileny.





COLAU DIU QUE BARCELONA ÉS UN REFERENT





Al seu torn, l'alcaldessa de Barcelona ha reivindicat que la ciutat és un "referent" en aquest aspecte en aconseguir "triplicar" la inversió que destina l'Estat a l'habitatge i duplicar la de la Generalitat de Catalunya. "És el món a l'inrevés", ha dit Colau per assenyalar que, amb menys competències que les altres administracions, estan construint aquest any 2.000 pisos de lloguer social mentre l'executiu autonòmic en promou només 36.





Per arribar a nivells de parc públic d'habitatge d'altres països europeus es requereix sobretot regular el sector i garantir que els pisos de titularitat pública "no es privatitzin", cosa que no només ha fet el PP sinó que "desgraciadament" també el PSOE.





La regidora de la ciutat comtal ha posat com a exemple el fet d'obligar les noves promocions a destinar el 30% dels habitatges al lloguer assequible i l'ús del dret de tempteig, que permet igualar l'oferta que fan grans empreses per aconseguir que aquests pisos augmentin en parc públic.





A això se suma a la creació d'una unitat antidesnonaments que ha aconseguit aturar-ne "milers", una "feina titànica" de la qual se sent "orgullosa", i una "unitat de disciplina" davant d'un "mercat savatge" que ha permès tancar apartaments turístics irregulars, al costat d'obertura d'expedients sancionadors a bancs i grans propietaris per tenir els seus pisos "buits". Finalment, ha demanat canviar la fiscalitat perquè és una "vergonya" que les societats de "grans especuladors" gairebé no paguin impostos.





VALÈNCIA MOBILITZARÀ 20.000 HABITATGES DE GRANS PROPIETARIS



Per la seva banda, Martínez Dalmau ha asseverat que revertir les polítiques "especulatives" en matèria d'habitatge a Madrid és possible, perquè a València amb el PP era sinònim de "corrupció" i ara equival a parlar de "dignitat".





Sobre aquest assumpte, el vicepresident de la Comunitat Valenciana ha explicat que el parc públic d'habitatge amb els populars era "indigne", en passar de 45.000 habitatges a 14.000 quan van arribar a l'Executiu regional, a més de tenir un deute superior als 200 milions amb famílies perceptores d'ajudes autonòmiques.





Davnt d'això, el pressupost d'habitatge ha pujat un 420% a València i han emprat la compra de cases amb el mecanisme de tempteig, adquirint lots i que ha portat fins i tot a aconseguir, al preu al que optaven grans propietaris, a pisos per un euro, 29 o 1.000 euros, cosa que és "indigna" perquè les famílies afectades havien pogut pagar aquestes xifres.





D'altra banda i després d'al·ludir també a la unitat antinonaments, Martínez Dalmau ha avançat que té preparat un decret que entrarà en breu en vigor per mobilitzar 20.000 habitatges de bancs i fons voltor, que en cas de negar-se s'enfrontaran a sancions que imposarà la Comunitat Valenciana.





En acabar, l'activista Alejandra Jacinto ha relatat que es va sumar a la candidatura d'Unides Podem perquè pensa en els afectats pels desnonaments i ha compromès que l'habitatge serà el "full de ruta" que guiï el nou executiu madrileny després dels comicis del 4M.