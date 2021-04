Coneix totes les novetats de la Renda 2021

La campanya per a la liquidació de l'IRPF i l'impost de patrimoni de l'exercici 2020 arrenca dimecres que ve, 7 d'abril, i s'estendrà fins al 30 de juny.





















Una de les principals novetats l'gaudiran els afectats per un ERTE i la declaració tingui resultat positiu i estiguin obligats a pagar, ja que l'Agència Tributària té previst modificar la normativa vigent per permetre fraccionar el pagament en sis terminis en lloc dels dos actuals.





Les dades fiscals estan disponibles des del passat 24 de març, però els contribuents hauran d'esperar fins el 7 d'abril per poder presentar la declaració, que en aquest moment només es pot fer a través d'internet, ja sigui amb el programa Renda web o la aplicació mòbil de l'Agència Tributària .





Per accedir a tots la informació s erá necessari identificar-se amb certificat electrònic, Cl @ veu PIN o número de referència, que es pot sol·licitar amb les dades de la casella 505 de la renda 2019.





La presentació telefònica de declaracions començarà el 6 de maig, mentre que q ui prefereixin fer-ho de manera presencial a oficines hauran d'esperar a el 2 de juny. En ambdós casos serà necessari sol·licitar cita prèvia.





El termini de presentació de declaracions acaba el 30 de juny, excepte per a aquelles amb resultat a ingressar que vulguin domiciliar-se, que hauran d'estar presentades abans de el 25 de juny





CALENDARI ORIENTATIU DE LA DECLARACIÓ DE LA RENDA





7 d'abril. Es pot començar a presentar la declaració de la renda.

6 de maig. Es poden presentar les declaracions per telèfon.

2 de juny. Es poden presentar presencialment a les oficines d'Hisenda.

Juny 25. Últim dia per docimiliar el pagament de la declaració de la Renda.

Juny 30. Fi presentació declaracions.





QUI TÉ L'OBLIGACIÓ DE FER LA DECLARACIÓ DE LA RENDA A 2021?





La liquidació de l'IRPF és obligatòria per als contribuents que van obtenir el 2020 rendes de la feina superiors a 22.000 euros d'un únic pagador o de 14.000 euros de dos o més pagadors (sempre que la suma dels abonaments de tots els pagadors que no siguin el principal superin els 1.500 euros).





També estan obligats a declarar els qui hagin rebut rendiments de capital mobiliari de més de 1.600 euros o rendiments de capital immobiliari i altres conceptes superiors a 1.000 euros.





Encara que no estiguin obligats, els contribuents que no arribin aquests llindars poden presentar la seva declaració si ho desitgen, ja que és possible que se li hagi practicat retencions excessives per a la seva situació i tinguin dret a una devolució.





També estan obligats a declarar a tots els beneficiaris de l'ingrés mínim vital (IMV) tot i tractar-se d'una renda exempta, cosa que afecta unes 460.000 persones, de les quals 226.000 són menors d'edat.





Els afectats per un ERTO que hagin cobrat una prestació de servei públic d'ocupació estatal (SEPE), hauran de tenir en compte algunes circumstàncies en la seva declaració.

Entre elles, figura que a l'haver cobrat de l'SEPE se'ls apliquen els llindars per a dos pagadors i que és possible que no els hagin retingut prou i hagin d'abonar els impostos pendents.









En cas que el SEPE els hagi pagat un excés de prestació, l'Agència Tributària recomana esperar que els reclami l'abonat de més. Si no és possible, els contribuents hauran de declarar tot el cobrat i pagar els corresponents impostos per després, un cop completada la reclamació de l'SEPE, sol·licitar una rectificació amb devolució a l'Agència.

Si el resultat és positiu i el contribuent que ha estat immers en un ERTO el 2020 ha de pagar, aquest any podrà dividir la quantia en fins a sis terminis, sense interessos, i abonar-la entre els mesos de juliol i desembre.





El Govern té previst aprovar en breu una ordre ministerial per introduir aquest canvi, ja que ara només es pot fraccionar l'ingrés en Hisenda dues vegades (el 60% a l'presentar l'autoliquidació i el 40% restant al novembre).





La prestació per maternitat, que cobren les dones amb fills menors de tres anys, està vinculada a l'exercici d'una activitat per compte propi o aliè, de manera que si s'interromp per un ERTO o cessament d'activitat es deixen de complir els requisits per a aplicar-la .