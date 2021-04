Borràs es carrega a Cuevillas com a secretari segon de la Mesa de Parlament i col·loca a una afí

Alonso Cuevillas / @ EP









La diputada d'Junts, Aurora Madaula, serà la nova secretària segona de la Mesa de Parlament, després que el diputat Jaume- Alonso Cuevillas --que fins ara ocupava el càrrec-- hagi posat el seu càrrec a disposició de la presidenta de la Cambra, Laura Borràs.





Segons fonts de el partit, la proposta de Borràs "ha estat consensuada" amb el secretari general de el partit i amb el president, Jordi Sànchez i Carles Puigdemont.





Aquest canvi es produeix la mateixa setmana en què Cuevillas va dir en una entrevista que era una "tonteria" [ 'bestiesa', en català] admetre propostes de resolució contra la monarquia ia favor de l'autodeterminació que a efectes pràctics no tenen recorregut i que podrien portar a la inhabilitació dels membres de la Mesa.





Després de les reaccions a aquestes declaracions, el mateix Cuevillas ha publicat aquest dilluns una carta a Twitter en què admet que va ser "imprudent" l'ús de la paraula 'tonteria', i en la qual es mostra partidari de la 'confrontació intel·ligent' amb l'Estat espanyol.





"Actuaré de la forma que decideixi Junts per Catalunya i amb lleialtat sempre a la presidenta de Parlament, a disposició de qui són les meves càrrecs", afirma en la carta.





Aquesta substitució haurà de ser aprovada en la propera executiva de el partit, i Cuevillas continuarà com a diputat de el grup al Parlament.





CARTA DE CUEVILLAS













@JACS_JaumeACS





QUI ÉS AURORA MADAULA?





Aurora Madaula i Giménez Veure és natural de Mollet de Vallès, va néixer el 12 de novembre de 1978. Es va llicenciar en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona. Un cop graduada, va col·laborar en la Càtedra Josep Termes d'aquesta universitat. El 2014 va publicar conjuntament amb Agustí Colomines el llibre Pàtria i Progrés. La Mancomunitat de Catalunya 1914-1924.













Aurora Madaula / @ EP





Al gener de 2015 va crear al costat de Agustí Colomines A & A traficants d'Idee s, una empresa de gestió cultural. Després de diverses estades a universitats dels Estats Units, en concret a les universitats de Nevada i Boston, al juliol de 2017 va presentar la seva tesi doctoral, titulada Forging nation from exile: International recognition, political alignment and ideological constraints in Basque nationalisms (1956-1977) , codirigida pels professors Joseba Agirreazkuenaga i Jordi Casassas.





Conjuntament amb Agustí Colomines, va escriure la introducció de el llibre de la professora nord-americana Liah Greenfeld, Pensar amb llibertat. La humanitat i la nació en tots els seus estats (2016). Col·labora assíduament als mitjans de comunicació, especialment amb Catalunya Ràdio i Betevé. En les Eleccions a Parlament de Catalunya de 2017 va ser elegida diputada per la llista de Junts per Catalunya.