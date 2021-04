Coneix els 200 préstecs secrets de la Xina

Els ingents fluxos de capital xinès a el món no són informats al FMI, BPI o al Banc Mundial. Però per dècades, centenars de milers de milions de iuans en préstecs a l'exterior han servit perquè la Xina encoratgi la seva hegemonia comercial i influència geopolítica i els termes dels acords crediticis són generalment secrets.













Xi Jinping. President de la Xina / @EP





L'estudi How Xina Lends, realitzat per investigadors de AidData en William & Mary , El Centre per al Desenvolupament Global , l' Institut de Kiel per a l'Economia Mundial i l' Institut Peterson per a l'Economia Internacional, va examinar 100 contractes de préstec xinesos a 24 països, molts dels quals participen en la Iniciativa Belt and Road .





Xina Lends descobreix que els bancs estatals xinesos són prestadors poderosos i amb coneixements comercials que utilitzen contractes per a posicionar-se com "creditors preferits" i busquen el reemborsament abans que altres prestadors comercials i oficials.





Sovint ho fan demanant als prestataris una font informal de garantia - comptes bancaris amb requisits mínims de saldo d'efectiu que els prestadors poden embargar en cas d'incompliment - i prohibint als prestataris reestructurar els seus deutes xineses en coordinació amb altres creditors.





L'anàlisi és la primera avaluació sistemàtica dels termes legals dels préstecs externs de la Xina, i el conjunt de dades de contractes recentment publicat, reunit per AidData, és la major font de contractes de deute entre prestadors de el govern xinès i prestataris de països en desenvolupament. Aquests documents eren de difícil accés, però durant un període de 36 mesos AidData va recopilar els contractes mitjançant la realització d'una revisió en profunditat dels sistemes de gestió de la informació del deute, els registres oficials i els llocs web parlamentaris de 200 països prestataris .





LES 9 CONDICIONS ESPECIALS DELS CONTRACTES DE PRÉSTECS DE LA XINA





Els investigadors van comparar els contractes xinesos amb 142 contractes disponibles públicament amb altres prestadors importants i van trobar diverses característiques inusuals en els contractes xinesos:





1) Els contractes de la Xina contenen clàusules de confidencialitat inusualment àmplies, que impedeixen que els prestataris revelin els termes o, de vegades, fins i tot, l'existència dels préstecs.





2) S'han tornat més secrets amb el temps, amb una clàusula de confidencialitat en cada contracte en el conjunt de dades des de 2014. Aquestes restriccions de confidencialitat oculten préstecs a les persones que estan obligades a pagar-los mitjançant impostos.





3) Contenen disposicions que posicionen als bancs estatals xinesos com a creditors principals els préstecs han de reemborsar de manera prioritària.





4) Exigeixen que els països prestataris mantinguessin saldos d'efectiu significatius en comptes bancaris o de garantia bloquejada. Aquests acords informals de garantia col·loquen als prestadors xinesos a el front de la línia de joc, ja que els bancs poden simplement recórrer a comptes dels seus prestataris per cobrar els deutes impagats.





5) Li donen una àmplia llibertat per cancel·lar préstecs o accelerar el pagament si no està d'acord amb les polítiques de l'prestatari. Per exemple, el Banc de Desenvolupament de la Xina (CDB) tracta la terminació de les relacions diplomàtiques amb la Xina com un "cas d'incompliment". Les disposicions expansives d'incompliment creuat i cancel·lació creuada també brinden als prestadors xinesos més influència sobre els prestataris i altres creditors del que es creia anteriorment.





6) Segons Sebastian Horn, economista de l'Institut d'Economia Mundial de Kiel, un altre troballa clau de l'estudi és que "la majoria dels contractes de préstecs xinesos contenen clàusules 'No Paris Club', que prohibeixen als països reestructurar els préstecs xinesos en igualtat de condicions i en coordinació amb altres creditors ". Aquest enfocament dels préstecs externs li dóna a Beijing la discreció exclusiva de decidir si, quan i com atorgarà alleugeriment del deute.





7) Christoph Trebesch, també de l'Institut de Kiel, afegeix que "les pràctiques de la Xina compliquen els esforços d'alleugeriment del deute en països que es troben en dificultats financeres a causa de la pandèmia de COVID-19 o altres factors".





8) Segons Scott Morris, investigador principal d'el Centre per al Desenvolupament Global, "la Xina ha adoptat un to cooperatiu en qüestions de deute en el G-20, però algunes de les disposicions d'aquests contractes estan clarament en desacord amb els objectius de l'Marc Comú sobre la deute que els ministres del G20 van acordar fa sis mesos ".





9) Els autors d'How la Xina Lends adverteixen que les restriccions a la transparència del deute dificulten que els ciutadans dels països prestataris i els països creditors responsabilitzin als seus governs i demanen que el deute públic es faci pública.





Els deutes ocultes amb la Xina també han col·locat als països en desenvolupament, amb insuficients divises per pagar totes les seves obligacions pendents amb els creditors estrangers, en una posició igualment desafiant. Segons Parks, "els creditors no xinesos són cada vegada més reticents a renegociar els termes de pagament fins que sàpiguen més sobre les reclamacions de la Xina".









