El personal de vol pot ser sotmès a controls de drogues i alcohol

La Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) ha publicat la Guia per a la Prevenció i Detecció de substàncies Psicoactivas que facilita als operadors el compliment dels requisits que estableix la nova normativa europea.









Després de l'accident de Germanwings (2015), l'Agència Europea de Seguretat Aèria va definir una sèrie de riscos per a la seguretat aèria i va emetre recomanacions per a mitigar-los. L'aplicació d'aquestes recomanacions exigeix canvis en la normativa, introduint a partir de l'2020.08.14 l'aplicació d'una política de prevenció i detecció de l'ús abusiu de substàncies psicoactives per part de l'operador, posposada a febrer de 2021 per la pandèmia.









Aquesta guia facilita la supervisió d'AESA assentant unes bases per estandarditzar els criteris de compliment per a tots els operadors.









La principal novetat és que es defineixen els escenaris en què la tripulació de vol i cabina pot ser sotmesa als controls: 1) Si es sospita i després avaluació duta a terme per personal entrenat, 2) Després d'seriós accident o incident Reglament (EU ) 996/2010, 3) Abans de la contractació i 4) Sense previ avís, com a part d'un seguiment mèdic periòdic.









Aquests controls de substàncies psicoactives, com alcohol i drogues, es realitzaran als tripulants per impedir que s'entri o romangui en una aeronau sota els efectes d'aquestes substàncies en un grau que pugui posar en perill la seguretat de l'aeronau o els seus ocupants.





Les proves les duran a terme una empresa o laboratori degudament autoritzat per la Conselleria de Sanitat corresponent, la qual informarà l'operador, mantenint garanties de confidencialitat mèdica. L'operador ha de remetre la informació a l'Agència Estatal.





AESA és la responsable de l'anàlisi de la informació remesa i d'acord amb això, de procedir a l'actuació corresponent. En el cas d'un positiu, s'iniciarà procediment per posar en marxa mesures cautelars, suspendre certificat i comunicar el procés a seguir per a l'eventual aixecament d'aquestes mesures.





En cas de resultat positiu confirmat, l'aerolínia informarà AESA ia l'autoritat responsable de el personal afectat, com ara l'avaluador mèdic. Si l'operador té coneixement a través de el laboratori que un tripulant ha resultat positiu aquest procedirà a la seva desprogramació fins que no consti una confirmació negativa.





A més, ha de comunicar aquesta informació a la Divisió de Medicina Aeronàutica de la Divisió de Llicències a el personal aeronàutic d'AESA, que podria procedir a la suspensió o revocació de l'certificat mèdic de l'tripulant.





En el cas que la llicència de l'tripulant hagi estat expedida per un altre Estat, l'operador ha d'informar igualment a l'autoritat que hagi emès la llicència. L'operador prestarà suport a l'tripulant afectat ja sigui un cas puntual de consum de substàncies psicoactives o un problema sistemàtic que requereixi tractament o un suport específic, tot això canalitzat a través del programa de suport a l'tripulant de vol.