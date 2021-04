S'han cursat 8.590 propostes de sanció aquesta Setmana Santa per saltar-se les restriccions

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han detingut durant els quatre dies festius de Setmana Santa a 99 persones i han formulat 8.590 propostes de sanció per saltar-se les restriccions establertes per les comunitats autònomes a causa de la pandèmia de l'coronavirus.









Dejalojo d'una macrofesta / @ EP





Segons les últimes dades facilitades pel Ministeri de l'Interior, més de la meitat de les detencions (54) es van practicar a la Comunitat de Madrid, encara que en propostes de sanció va ser la Comunitat Valenciana la que s'ha situat en primer lloc, amb 3.123.





A Múrcia, durant la nit de dissabte es van interposar un total de 181 denúncies per no portar mascareta ni guardar la distància de seguretat en dues festes registrades en sengles locals de copes de la zona d'Talaies i Mariano Rojas.





No només s'han donat festes, també greus agressions com les que es van poder veure al Metro de Barcelona a dos vigilants o en un pub de Màlaga , on hi va haver diversos ferits en una baralla en la qual els implicats es van llançar tamborets i es van pegar.