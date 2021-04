L'euríbor va pujar al febrer i el març

És el seu segon mes d'ascensos / @ EP



El Banc d'Espanya ha confirmat que l'euríbor, l'índex a què es troben referenciades la majoria de les hipoteques espanyoles, va sumar al març el seu segon mes consecutiu d'ascensos, tancant al -,487%.





L'índex va trencar al febrer la seva ratxa de vuit mesos seguits a la baixa i sis mínims històrics consecutius, a l'registrar una mitjana de l'-,501%, coincidint amb el seu cinquè aniversari des que va entrar per primera vegada en terreny negatiu. Al mes de març va marcar un nou ascens, fins al -,487%.





Això suposa que les hipoteques de 120.000 euros a 20 anys amb un diferencial d'euríbor + 1% a les que els toqui revisió experimentaran un abaratiment 138,72 euros en la seva quota anual respecte a el mateix mes de l'any passat o, el que és el mateix, de 11,56 euros a l'mes.





El Banc d'Espanya ha eliminat el Míbor de la seva publicació mensual en relació als tipus d'interès oficials, tot i que manté aquest caràcter per a les operacions formalitzades amb anterioritat a l'1 de gener de 2000, per la qual cosa continuarà publicant a la seva seu electrònica i en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). El Míbor es va col·locar al març a -0,487%.





D'altra banda, l'organisme supervisor ha iniciat la publicació d'alguns dels nous tipus d'interès oficials establerts per l'ordre ETD / 699/2020, amb l'objecte d'augmentar les alternatives de tipus d'interès oficials que tenen les entitats, tant per utilitzar-los en la concessió de préstecs com per incloure'ls com a substitutius en aquests contractes.





Els índexs que ara es publiquen i la definició ha estat desenvolupada pel Banc d'Espanya són quatre, basats en diferents terminis de l'euríbor: a una setmana (-0,565%), a un mes (-0,553%), a tres mesos (- 0,539%) ia sis mesos (-0,516%).





Addicionalment, el Banc Central Europeu, en la seva condició d'administrador de l'Euro short-term rate (€ STR), està finalitzant l'elaboració d'un índex a diferents terminis basat en el € STR, que preveu publicar. Aquest índex és el que adquirirà la consideració de tipus d'interès oficial basat en el € STR quan el BCE finalitzi els treballs en marxa i comenci la seva difusió, i serà publicat també pel Banc d'Espanya.





SEGUIRÀ EN NIVELLS SIMILARS ENGUANY I QUE VE





Els experts creuen que l'euríbor seguirà registrant valors similars als actuals durant aquest any i, probablement, durant el pròxim. El Departament d'Anàlisi de Bankinter preveu que cotitzarà a una mitjana de l'-0,45% el 2021 i de l'-0,42% el 2022.





El director d'hipoteques de iAhorro, Simone Colombelli, ha assenyalat que, tot i que l'evolució de l'euríbor en els últims mesos "anima a pensar en un canvi de tendència", els experts són cautelosos a l'respecte i algunes estimacions apunten que els tipus seguiran sent negatius fins a finals de la dècada.



"Encara és aviat per parlar de terminis de temps tan llargs, però, sens dubte, veurem fluctuacions durant aquests anys en l'índex hipotecari i, a curt termini, es mantindrà en terreny negatiu", ha apuntat.



L'expert ha ressaltat que, malgrat que el Banc Central Europeu (BCE) manté les seves previsions econòmiques per a 2021, no descarta qualsevol canvi en el rumb de la seva política, sempre que serveixi per calibrar l'impacte negatiu de la pandèmia. "Les pròximes mesures que prengui el BCE afectaran l'euríbor, però en menor mesura. És poc probable que tornem a veure a l'indicador en nivells semblants als de fa uns mesos, quan va tocar fons", ha explicat.



Per la seva banda, des HelpMyCash han indicat que una eventual pujada dels tipus d'interès per part de BCE per contenir la inflació empenyeria a l'euríbor a l'alça, mentre que una evolució no tan positiva de l'economia que provoqués que el BCE mantingués els tipus baixos per estimular-mantindria a l'indicador en valors molt reduïts.



En aquest escenari, el tipus fix ja és l'opció preferida dels hipotecats espanyols, ja que el percentatge d'hipoteques fixes constituïdes sobre habitatges al gener puja a l'51,2%, davant el 48,8% de les variables, i el percentatge de hipoteques a interès fix ha passat de l'16,8% a l'31,6% en els préstecs hipotecaris que van registrar canvis en les seves condicions de tipus d'interès al gener.



"Quan l'interès nominal és molt petit la banca empeny a que els clients apostin pel tipus fix per poder fidelitzar-per més temps, és molt difícil que un comprador es decanti per una hipoteca variable si el tipus fix es manté tan competitiu", ha assenyalat Colombelli.