Núria Espert pateix un accident domèstic

Divertia ha anunciat que l'actriu, Núria Espert, no podrà protagonitzar 'Romancero Gitano' aquest cap de setmana al Teatre Jovellanos, a Gijón, per haver patit un accident domèstic. Si bé l'actriu es troba bé, els metges li han recomanat repòs absolut, amb el que li és impossible viatjar per representar les funcions programades properament. "Lamentem les molèsties causades", afegeix la companyia artística.





D'aquesta manera, les funcions previstes per a aquest 10 i 11 d'abril, s'ajornen a l'23 i 24 de maig (diumenge i dilluns, ambdues a les 19:30 hores), segons una nota de premsa de Divertia. Les localitats adquirides per a la representació de el 10 d'abril serviran per accedir a Teatre el diumenge 23 de maig, i les de l'diumenge 11 d'abril per al dilluns 24 de maig.





Així mateix, aquelles persones que ja hagin comprat localitats per a les funcions d'aquest cap de setmana i que desitgin recuperar l'import de les mateixes, podran fer-lo efectiu sol·licitant l'esmentada devolució abans de l'1 de maig. Divertia ha lamentat les molèsties ocasionades per aquest "desgraciat accident" i s'ha posat en contacte amb Núria Espert, a través de la seva companyia, per desitjar-li una "ràpida i exitosa recuperació i traslladar-li una afectuosa salutació de el públic asturià", segons la nota.