Silvia Gil Cerdà és la primera dona que accedeix a la prefectura d'una comandància de la Guàrdia Civil

La tinent coronel, Silvia Gil Cerdà, s'ha convertit en la primera dona a el front d'una Comandància de la Guàrdia Civil al prendre possessió aquest dilluns de la direcció de la Comandància de Terol.













Silvia Gil Cerdà. Prefectura Comandància de la Guàrdia Civil de Teruel./ @Moncloa





Ho ha fet en una cerimònia presidida per la vicepresidenta primera de Govern i ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Carmen Calvo, qui ha destacat que amb el seu nomenament l'tinent coronel "fa un pas important a l'front pels seus mèrits , per la seva currículum, per la seva disposició a seguir servint a la nostra pàtria, però amb ella ho fa tota la Guàrdia Civil ".





La vicepresidenta ha estat acompanyada pel ministre d'el Interior, Fernando Grande-Marlaska; el secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez, i la directora general de la Guàrdia Civil, Maria Gámez, en la cerimònia celebrada a la seu de la comandància de Terol perquè la tinent coronel Gil Cerdà rellevi en el comandament a el fins aquest dilluns cap interí de la demarcació, el comandant José Miranda.





En la seva intervenció, la vicepresidenta ha volgut transmetre un agraïment especial a la Guàrdia Civil pel treball realitzat "per tots i cadascun dels seus membres, en qualsevol lloc i racó del nostre país, per travessar i continuar travessant aquest llarg, trist i dur any contra la pandèmia; homes i dones que han sabut entendre molt bé el que aquest virus i les seves crisis ens han portat i que es tractava de protegir, d'ajudar i de servir a Espanya travessant una situació desconeguda per a tots nosaltres ".













@VicepresidenciaGobierno









Per la seva banda, la tinent coronel Gil Cerdà, ha indicat en la seva al·locució que els reptes que afronta com a nova cap de la Comandància de Terol són els mateixos encara el cos en el seu conjunt, "el necessari desenvolupament tecnològic, la transformació digital i la necessitat de la igualtat de gènere com a palanca per atraure el 52 per cent de la població, les dones, a un nou model de desenvolupament vital ".





El repte demogràfic, ha recordat la tinent coronel, "té el seu reflex no només en els territoris, sinó també en les pròpies institucions, i la Guàrdia Civil, com a element vertebrador de l'Estat ha de donar exemple", pel que ha compromès tot " la meva obstinació, esforç i voluntat "en aconseguir que Terol" segueixi sent un territori on els seus habitants se sentin segurs ", on" es pugui triar viure sense por a patir mancances en l'aprovisionament de serveis essencials per a la ciutadania ".





A la cerimònia de presa de possessió també han assistit la delegada de Govern a Aragó, Pilar Alegria; l'alcaldessa de Terol, Emma Buj; i el subdelegat de Govern a la província, José Ramón Morro, entre altres autoritats provincials i locals.





DESTINACIONS INTERNACIONALS





La tinent coronel Gil Cerdà estava comissionada, fins al seu nomenament com a cap de la Comandància de Terol, en la Missió de Nacions Unides per a la verificació de l'procés de a Colòmbia, on ha estat durant els últims dotze mesos.





No era el seu primer destí internacional, ja que amb anterioritat havia estat professora de Trànsit per a la policia palestina en el marc d'un acord bilateral de cooperació amb AECID a Cisjordània; oficial d'enllaç amb l'Escola d'Oficials de la Gendarmeria Nacional Francesa (EOGN) a Melun, i oficial d'enllaç de la Missió de la Unió Europea d'Administració de Fronteres (EUBAM Rafah) a Palestina.









@GuardiaCivil





Gil va obtenir l'ocupació de tinent en 2001 després de cursar els seus estudis a l'Acadèmia General Militar de Saragossa i en l'Acadèmia d'Oficials de la Guàrdia Civil a Aranjuez (Madrid). El seu primer destí va ser el lloc de Veïnat (Las Palmas). Més tard va ser destinada a la Secció de Rescat i Intervenció en Muntanya (SEREIM) de Cangas d'Onís (Astúries), sent la primera dona oficial a el front d'una àrea de muntanya.





Després d'ascendir a capità, va estar a el front de l'Subsector de Trànsit de Girona, on també va ser la primera cap d'un subsector. I, ja com com comandant, al Gabinet Tècnic de la Direcció General de la Guàrdia Civil va impulsar el I Pla d'Igualtat d'el cos.





Llicenciada en Dret i Grau Universitari en Ciències Jurídiques i de les Administracions Públiques, a l'tinent coronel Gil Cerdà és també diplomada en Estat Major, màster en Seguretat, en Estudis de Gènere i en l'actualitat cursa el doctorat en Estudis Feministes i de Gènere a Universitat Complutense de Madrid. I està en possessió de diverses condecoracions nacionals i europees.