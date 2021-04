Mercadona i Iberdrola s'uneixen per la mobilitat elèctrica

Iberdrola i Mercadona s'uneixen per promoure la mobilitat elèctrica a Portugal, a través de 40 punts de recàrrega distribuïts en els seus 20 establiments, situats als districtes d'Aveiro (5), Braga (2), Porto (12) i Viana do Castelo ( 1). Els punts de recàrrega, ja disponibles, estan integrats a la xarxa de mobilitat elèctrica MOBI.E i tenen una potència de 22 kW.





Punt de Recarrega elèctric a Supermercats Mercadona / @Mercadona









Aquesta xarxa d'infraestructura de recàrrega, que passarà a ser operada per Iberdrola, s'ampliarà aquest any en vuit noves botigues, que disposaran també de punts de recàrrega elèctrica, instal·lats i operats per la companyia energètica.





Per accedir a aquest servei de mobilitat -un pas important en l'estratègia de les dues companyies per a la transició energètica- els clients només necessiten tenir una targeta d'un proveïdor d'electricitat per a la mobilitat elèctrica (CEME). D'aquesta manera, i amb una tarifa de funcionament (OPC) competitiva, de 0,02 € / min, els consumidors poden carregar el seu vehicle elèctric mentre fan la compra.





Per Pedro Torres, director de Smart Mobility d'Iberdrola Portugal, aquesta aliança ens permetrà respondre a les necessitats dels nostres clients. "Iberdrola creu que la forma de desenvolupar productes i serveis és conèixer-los, entendre les seves necessitats i convertir-les en solucions. Si volem canviar el mercat de l'energia, fent-lo més sostenible i net, hem d'ajudar als consumidors, ja que seran els nostres principals socis en aquesta transformació ".

Per Marta Cortizas, directora regional d'Obres i Expansió de Mercadona Portugal, "aquesta aposta de Mercadona, en col·laboració amb Iberdrola, permet no només reduir l'impacte mediambiental en termes de sostenibilitat, sinó també oferir als clients un servei més eficaç i còmode mentre realitzen les seves compres. Com a part del seu compromís de dir "Sí a seguir cuidant el Planeta", l'empresa busca alternatives sostenibles que s'adaptin a les necessitats reals de la vida quotidiana. a l'unir-se a la xarxa MOBI.E, els supermercats de Mercadona promouen la mobilitat elèctrica animant als consumidors a adoptar estils de vida més ecològics ".





Iberdrola i Mercadona aposten per la mobilitat elèctrica, ajudant a les famílies i empreses en el procés de transició energètica. Les dues empreses estan compromeses amb l'economia portuguesa i pretenen créixer en el mercat nacional de forma sostenible, situant a l'consumidor al centre de les seves activitats.





Mobilitat elèctrica i recuperació en verd





Iberdrola segueix apostant per l'electrificació de l'transport en la seva estratègia de transició cap a una economia descarbonitzada, com a palanca clau per a la reducció de les emissions i la contaminació, així com per a la recuperació verda.





La companyia desplega un pla de mobilitat sostenible , amb una inversió de 150 milions d'euros, amb el que intensificarà el desplegament de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en els propers anys.













Ignacio Galán. Smart Mobility / @ Iberdrola





La iniciativa preveu la instal·lació de prop de 150.000 punts de recàrrega, tant en llars, com en empreses, així com en via urbana, en ciutats i en les principals autovies. L'aposta pel desplegament d'estacions d'alta eficiència es concretarà en la instal·lació d'estacions ultra ràpides (350 kW) cada 200 quilòmetres, súper ràpides (150 kW) cada 100 quilòmetres i ràpides (50 kW), cada 50 quilòmetres.





"IBERDROLA CREU QUE LA FORMA DE DESENVOLUPAR PRODUCTES I SERVEIS ÉS CONÉIXER, ENTENDRE LES SEVES NECESSITATS I convertir-les en SOLUCIONS. SI VOLEM CANVIAR EL MERCAT DE L'ENERGIA, fent-lo més SOSTENIBLE I NET, HEM DE AJUDAR ALS CONSUMIDORS "





Iberdrola és conscient de la necessitat d'impulsar l'electromobilitat a Espanya a través d'una acció coordinada i eficaç amb els principals agents implicats. La companyia continua identificant oportunitats per generar un ecosistema industrial, comercial i d'innovació que permeti consolidar el desenvolupament de la mobilitat sostenible. Per això, ha completat ja més de 40 acords de desplegament d'infraestructura amb administracions, institucions, empreses, estacions de servei, concessionaris i fabricants de vehicles.













Mercadona a Portugal





En 2016, Mercadona va anunciar que Portugal era el país triat per a la seva primera internacionalització. Des del principi, i amb el lema de: "A Portugal, som portuguesos", va crear l'empresa portuguesa Irmãdona Supermercats, amb l'objectiu de crear riquesa al país. La seu social es troba a Vila Nova de Gaia (Porto), on també es troben les oficines centrals.





Per preparar l'obertura dels primers supermercats de país, l'empresa va obrir el 2017 el Centre de Co-Innovació de Matosinhos (Porto), amb la finalitat d'estudiar els gustos i hàbits dels clients portuguesos. Mercadona també compta amb un bloc logístic a Póvoa de Varzim (Porto), per al proveïment diari de les seves botigues.













El 2 de juliol de 2019 va obrir el primer supermercat a Canidelo, Vila Nova de Gaia, el primer de la cadena a Portugal. Amb aquesta obertura, a la qual se sumen altres nou botigues en 2019, ubicades als districtes de Porto, Braga i Aveiro, i altres 10 botigues el 2020, arribant a el districte de Viana do Castelo, Mercadona compta ja amb un total de 20 botigues a Portugal. En 2021, té previst obrir-ne 9 botigues en els districtes de Porto, Braga i Aveiro.